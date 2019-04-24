Как Путин сам себя переиграл 2 Иван Давыдов, «МБХ-медиа»

24.04.2019, 13:36

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А там, глядишь, в России и КВН запретят.

Теперь, когда Украина со своим выбором определилась, можно, кажется, спокойно обсудить один важный вопрос: а на кого все-таки ставил Кремль в ходе второго тура? Кто был человеком Путина? Путин опять всех переиграл, или что-то пошло не так?

Есть, конечно, чувство неловкости, от которого никуда не деться: ну, как будто ты в замочную скважину подглядывал за чужой и живой жизнью. Но все равно ведь подглядывали, так чего бы и не посплетничать. Тем более, что мы попробуем не про чужие выборы. Мы попробуем про свои болячки.

На поставленный вопрос есть два варианта ответа. Один совсем простой: в течение последних недель (да и лет) вся пропагандистская артиллерия путинской России била по Петру Порошенко. Значит, именно Порошенко, построивший свою кампанию на антипутинской риторике и даже на рекламном щите перед знаменитыми дебатами, изобразившем российского президента, и был врагом номер один. А Зеленский, соответственно, другом.

Есть второй, посложнее. Утешительно, конечно, думать, что в Кремле засели люди с очень ограниченными умственными способностями. Но это не совсем правда — иначе с чего бы они столько лет нами правили, и неизвестно, кстати, сколько еще проправят. И уж на банальную двухходовочку-то они точно способны. Когда за Зеленского агитируют Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин и сам Дмитрий Киселев, Зеленского хотят не поддержать, а утопить. Ясно ведь даже и кремлевскому обитателю, как среагирует на таких агитаторов украинский избиратель. Получается, что Порошенко почему-то устраивал Кремль, а Зеленский, наоборот, раздражал.

Оба ответа доходчивы, и оба — немного мимо цели. Нет, конечно, и Вячеслав Володин в Думе, и безликие эксперты в телевизоре твердят одно и то же — украинский народ устал от транслируемой Порошенко ненависти к России, и проголосовал так, как проголосовал. То есть, вроде бы, радуются победе Зеленского. Но радуются как-то без энтузиазма. Невеселы лица непростых москвичей из Останкино и с Охотного ряда.

А Владимир Жириновский так и вовсе Юрия Никулина зачем-то вспомнил: «Великий русский актер Юрий Никулин знал жизнь. Он прошел фронт, управлял огромным цирком. Сравните с Зеленским, который ничего не знает и не умеет, не был даже директором районной бани. С точки зрения видимости на Украине демократия и сменяемость власти. А на самом деле — мрак». Хотя Никулин все-таки не рвался ни в президенты России, ни тем более, — в президенты Украины, и память его тревожить совершенно незачем.

Извините, это шаг в сторону, конечно, но очень уж цитата красивая. Отражает кипение и даже бульканье государственных умов.

Вернемся, однако, к нашим вопросам. Чтобы найти адекватный ответ, нужно вспомнить, чем стал для выстраивания последней (пока, во всяком случае, последней) версии путинского мифа Майдан. Наша власть всегда боялась улицы. В сравнительно сытые и травоядные нулевые, например, когда мы и не задумывались, как много у нас свободы, власть без жалости давила нацболов за уличные акции, хотя акции эти больше напоминали перформансы мастеров контемпорари-арта, чем политическое действие.

Первый Майдан, когда Виктор Ющенко отодвинул от власти Виктора Януковича, породил в России настоящую истерику. Майдана ждали здесь. Почему, как, откуда? Неважно, страху рациональность чужда. Лепили из каких-то веток и иного подручного материала кремлевские молодежки, которые должны были при возникновении необходимости «противостоять деструктивным силам на площадях». Сочиняли «стратегии противостояния оранжевой революции». Ну и бюджеты делили, как без этого.

Вспомнилось отчего-то, что когда на Болотную вышли не пламенные революционеры, а тихие столичные хипстеры с остроумными плакатиками, никакие молодежки им противостоять не ринулись. Растворились без следа бессмысленные молодежки в снежном мареве. Да и не жалко.

А вот второй Майдан для путинской России стал сердцевиной пропагандистского мифа. Новая путинская Россия Майданом и началась (это вообще важная тема — то, насколько нынешняя Россия в своих самоописаниях зависит от Украины, насколько вторичной получилась у национального лидера его недосверхдержава, об этом стоит поразмышлять отдельно). С одной стороны — смена власти и следом — война, раскол, катастрофа. С другой — несменяемая власть, сплочение, процветание, стабильность. На этих нехитрых концептах и держится машина пропаганды, этим нынешний российский режим и оправдывает свое существование.

И отсюда — ответ на вопрос, какой была ставка Москвы на киевских выборах. Задача сохранения в целости и сохранности ключевого пропагандистского мифа требовала очередных беззаконий. Вот если бы Порошенко зубами вцепился во власть, пошел бы на подтасовки, на провокации, на любые преступления, — он сделался бы «человеком Путина». Но он подвел, не пошел, не вцепился. Поздравил оппонента, когда понял, что проиграл. А Зеленский стал бы «человеком Путина», если бы повел верных на очередной Майдан, возвращать украденную победу. Но ему не понадобилось: Порошенко в полном соответствии с законом отдал власть. Просто взял и отдал.

Людям, засевшим в Кремле и забывшим, как они туда в свое время попали, просто в головы не приходит, что это возможно. А это возможно, оказывается. И это, конечно, удар ниже пояса.

Мы не знаем сейчас, разумеется, каким президентом окажется Владимир Зеленский и какие ошибки совершит (но какие-нибудь совершит наверняка). И как уже его историю будет встраивать в свою картину мира российская пропаганда. Но один очень серьезный просчет архитекторы путинского мифа уже допустили: наверное, не стоило им так много внимания уделять украинским выборам.

Неважно, что они хотели россиянам показать. А показали, что власть может меняться на демократических выборах. Что конкурентная политика — это захватывающе интересно. Что новый человек может победить старого. Что действующий президент может уступить власть, и небо после этого на землю не свалится. В этот раз, похоже, Путин переиграл сам себя.

А пока люди, мыслящие стратегически, уже готовятся защищать родину от новых угроз. «Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и «Наша Russia», — сообщает РИА «Новости».

А там, глядишь, и КВН запретят.

Иван Давыдов, «МБХ-медиа»