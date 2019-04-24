Эксперт: Первых космических туристов могут отправить на Луну 24.04.2019, 16:48

ФОТО: SPACEIL

Исследования Луны в настоящий момент представляют значительный интерес.

Если удастся осуществить планы по развитию космического туризма, то естественный спутник Земли может стать первым направлением, заявил РИА Новости руководитель центра космических исследований Китайской академии наук Ван Чи.

"В настоящее время в сфере космических исследований особое внимание уделяется целому ряду направлений, как говорится, в космосе не может быть чего-то просто важного, есть только еще более важное", - рассказал Ван Чи.

По его словам, во-первых, это исследования Марса. К ним приковано чрезвычайное внимание, "потому что, возможно, среда на Марсе будет пригодна для переселения туда человечества, и это интересует всех".

Второй важной темой являются исследования естественного спутника Земли, "потому что, в конце концов, Луна к нам расположена ближе всего. Если мы все-таки организуем космический туризм, то именно туда".

Глава Национального космического управления Китая (CNSA) Чжан Кэцзянь заявил, что Китай намерен построить исследовательскую станцию на Луне и осуществить лунную пилотируемую миссию в течение десяти лет.

Китай придает большое значение развитию своей лунной программы. Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Первый этап программы уже успешно завершен. В настоящее время реализуется второй этап.

Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.