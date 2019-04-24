На «Нафтан» начала поступать «хорошая» нефть 24.04.2019, 18:06

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Мозырский НПЗ по-прежнему страдает от «плохой».

На «Нафтан» началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам по северной ветке нефтепровода. Об этом tut.by рассказала официальный представитель концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко.

«Сегодня частично началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода. Но она обеспечивает работу производственных мощностей „Нафтана“ только на сниженной загрузке», — сообщили в концерне. Ранее в «Белнефтехиме» отмечали, что загрузка мощностей на «Нафтане» снижена почти на 50%.

На Мозырском НПЗ ситуация остается прежней: загрузка производственных мощностей также снижена, а качество нефти, поступающей по южной ветке нефтепровода, по-прежнему не улучшилось.

«Нефть по-прежнему поступает с повышенным содержанием хлорорганики», — рассказали в «Белнефтехиме».

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в «Белнефтехиме» заявили, что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.

Российские эксперты оценили объемы испорченной нефти в 100−300 тысяч тонн. При цене на нефть марки Urals в 71,86 доллара за тонну стоимость такого количества оценивается в 52,6−158 млн долларов. Беларусь к расчету суммы потерь привлекла независимых экспертов.