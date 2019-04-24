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Порошенко: Россия пытается обнулить Минские договоренности

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  • 24.04.2019, 19:18
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Петр Порошенко
Фото: EPA / UPG

Президент Украины призвал усилить режим международных санкций.

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение РФ об упрощении выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Об этом он сообщил на своей странице в Facebооk.

Порошенко заявил, что Кремль нарушает международное гуманитарное право. Он призывает Запад усилить санкции против РФ. В частности, президент заявил, что такими действиями РФ нарушает Минские договоренности.

"Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства - аннексии украинского Донбасса или создании российского анклава в Украине. Призываю международных партнеров не допустить худшего сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций", - заявил Порошенко.

Напомним, Украина обратилась в Совет безопасности ООН из-за указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдачи российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР".

Отметим, глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на такое решение Путина и заявил, что это вмешательство во внутренние дела Украины. Климкин призвал украинцев в ОРДЛО не принимать российские паспорта.

В частности, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что упрощенное российское гражданство жителям "ДНР" и "ЛНР" - повышает ставки и ужесточает условия игры.


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