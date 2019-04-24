People назвал женщину года

People назвал женщину года1
- 24.04.2019, 19:48
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People - популярный американский еженедельный журнал о знаменитостях.
Американский еженедельный журнал о знаменитостях People сделал лицом своего очередного номера, посвященного выходу ежегодно обновляемого списка красавиц и красавцев The Beautiful Issue, актрису Дженнифер Гарнер. Фотография актрисы появилась на обложке первого майского номера People, который поступит в продажу в конце недели, передает РБК.
«Великолепная актриса, активистка и мать троих детей каждый день вносит свой вклад в улучшение нашего мира», — говорится в сообщении People, размещенном на его странице в сети Instagram.
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Jennifer Garner is gracing our cover of this year's #BeautifulIssue! 💕 The gorgeous actress, activist and mom of three is doing her part to change the world everyday. Tap our bio link to read her thoughts on friendship, raising kind kids and staying happy! |📷: @thomaswhiteside
Раньше список People публиковался под названием Most Beautiful («Самые красивые»), а рядом с вынесенными на обложку фотографиями Дженнифер Лопес, Гвинет Пэлтроу, Бейонсе или Дженнифер Энистон размещалась надпись «Самая красивая женщина в мире». Однако в 2018 году проект решили переименовать, чтобы подчеркнуть то, что речь больше не идет о соревновании. В 2018 году на обложке People в качестве лица The Beautiful Issue появилась певица Пинк вместе с двумя своими детьми.
Сама Гарнер в интервью People сказала, что чаще всего слышит от встреченных поклонников «А в жизни-то вы куда лучше, чем на экране». «Видимо, это надо воспринимать как комплимент. Это происходит каждый раз, когда я куда-то выхожу, то тут, то там. Не знаю почему, но именно это я слышу чаще всего», — говорит Гарнер.
Дженнифер Гарнер 47 лет, карьеру актрисы она начала в 1995 году. Некоторое время играла в сериалах, а в 2001 году появилась на экране в фильме «Пёрл-Харбор». В 2002 году Гарнер получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса драматического сериала» за свою роль в сериале «Шпионка». В последующие годы она снималась еще в нескольких фильмах и сериалах, в том числе таких известных, как «Далласский клуб покупателей» и «День драфта».
В 2005 году Гарнер была включена журналом Forbes в список 100 самых влиятельных знаменитостей под номером 70. В том же году она вышла замуж за Бена Аффлека, от которого родила троих детей. В 2008 году пара развелась.