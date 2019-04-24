People назвал женщину года 1 24.04.2019, 19:48

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Дженнифер Гарнер

Фото: Danny Moloshok / Reuters

People - популярный американский еженедельный журнал о знаменитостях.

Американский еженедельный журнал о знаменитостях People сделал лицом своего очередного номера, посвященного выходу ежегодно обновляемого списка красавиц и красавцев The Beautiful Issue, актрису Дженнифер Гарнер. Фотография актрисы появилась на обложке первого майского номера People, который поступит в продажу в конце недели, передает РБК.

«Великолепная актриса, активистка и мать троих детей каждый день вносит свой вклад в улучшение нашего мира», — говорится в сообщении People, размещенном на его странице в сети Instagram.

Раньше список People публиковался под названием Most Beautiful («Самые красивые»), а рядом с вынесенными на обложку фотографиями Дженнифер Лопес, Гвинет Пэлтроу, Бейонсе или Дженнифер Энистон размещалась надпись «Самая красивая женщина в мире». Однако в 2018 году проект решили переименовать, чтобы подчеркнуть то, что речь больше не идет о соревновании. В 2018 году на обложке People в качестве лица The Beautiful Issue появилась певица Пинк вместе с двумя своими детьми.

Сама Гарнер в интервью People сказала, что чаще всего слышит от встреченных поклонников «А в жизни-то вы куда лучше, чем на экране». «Видимо, это надо воспринимать как комплимент. Это происходит каждый раз, когда я куда-то выхожу, то тут, то там. Не знаю почему, но именно это я слышу чаще всего», — говорит Гарнер.

Дженнифер Гарнер 47 лет, карьеру актрисы она начала в 1995 году. Некоторое время играла в сериалах, а в 2001 году появилась на экране в фильме «Пёрл-Харбор». В 2002 году Гарнер получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса драматического сериала» за свою роль в сериале «Шпионка». В последующие годы она снималась еще в нескольких фильмах и сериалах, в том числе таких известных, как «Далласский клуб покупателей» и «День драфта».

В 2005 году Гарнер была включена журналом Forbes в список 100 самых влиятельных знаменитостей под номером 70. В том же году она вышла замуж за Бена Аффлека, от которого родила троих детей. В 2008 году пара развелась.