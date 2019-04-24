Егор Буяльский: В матче с россиянами сотворить сенсацию не можно, а нужно 24.04.2019, 20:26

Форвард юниорской сборной Беларуси (U-18) поделился ожиданиями от четвертьфинального матча ЧМ-2019 с РФ.

Форвард юниорской сборной Беларуси (U-18) Егор Буяльский поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира-2019 с россиянами.

- Все отлично. Хотим выиграть, пройти дальше и сражаться за медали.

- Чему уделяли внимание на тренировке?

- Делали упор на тактику. Еще раз проработали большинство и меньшинство. Учли ошибки предыдущих матчей.

- Какие выводы сделали после встречи со Швейцарией?

- Надо выходить и сражаться с первой минуты до последней. Непозволительно начинать так, как мы начали. Нужна полная концентрация.

- Смотрел вчера матч россиян со шведами? Как тебе?

- Зацепил первый период. Ничего особенного — нам по силам дать бой.

- Чувствуется важность момента? Все-таки можно сотворить историю…

- Не можно, а нужно.

- В чем наша сила?

- В командной игре. Надо сохранять позитив, поддерживать друг друга, верить в себя — тогда все получится, — цитирует Буяльского пресс-служба ФХБ.

Матч Беларусь — Россия пройдет 25 апреля и начнется в 16.30 по белорусскому времени.