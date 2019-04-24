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Почему в Беларуси много наркоманов?

  • Михаил Пастухов
  • 24.04.2019, 20:54
Михаил Пастухов

Михаил Пастухов - о проблеме «328».

Проблема «328» не снимается с повестки дня. Наоборот, она обостряется. Об этом свидетельствует размещенное в интернете обращение матерей осужденных к А. Лукашенко. О чем пишут матери? Чего они хотят?

Крик о помощи

Подписанты обращают внимание главы государства на высокую латентность (скрытую распространенность) преступлений, связанных с наркотиками, на увеличение год от года количества изымаемых из оборота наркотических и психотропных средств. Они также указывают на недостатки в деятельности правоохранительных органов по борьбе с распространением наркотиков. По их мнению, имеется острая необходимость принятия мер по разгрузке мест лишения свободы от лиц, впервые совершивших преступления по ст.328 УК («первоходов»), а также пересмотра ряда дел по этой статье с применением ст.70 УК («Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление»).

Матери настаивают на том, чтобы проблема борьбы с наркопреступностью разрешалась «...с привлечением компетентных специалистов в области образования, юриспруденции, а не отдавалась компетенции органов внутренних дел».

Сколько их?

Вопрос о численности осужденных в Беларуси в последние годы стал, похоже, предметом служебной тайны. В конце 2016 года называлась цифра 34000 человек. С таким результатом Беларусь в «тюремном рейтинге» переместилась с 12-го на 14-е место среди стран мира. Спустя два года Беларусь улучшила свои позиции, заняв в этом списке 25-ю строчку, пропустив вперед Россию, которая сейчас находится на 17-м месте по количеству осужденных на 100 тысяч населения.

Как белорусским властям удалось за столь короткий период времени подправить свой имидж, остается загадкой. Впрочем, и Россия смогла подсократить «тюремное население».

В последние несколько лет судебная статистика по числу осужденных изменяется в сторону улучшения. Для сравнения: если в 2015 году белорусская Фемида осудила 43 420 человек, из них к лишению свободы — 13 587 человек, к аресту — 7 126 человек, то в 2018 году — 40 612 человек, из них к лишению свободы — 9 621 человек, к аресту — 7 507 человек.

Что касается осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, то в 2016 году их было 3 608 человек, а в 2018 году — 2 452 человека. Наиболее впечатляющих результатов белорусским правоохранителям удалось добиться в области борьбы с наркопреступлениями среди несовершеннолетних. Если в 2016 году было осуждено 92 человека, то в 2017-м — 40, а в 2018-м — всего 31 человек.

Правда, матери осужденных по ст.328 УК приводят иные, гораздо большие цифры. Так, лидер неформального движения матерей Лариса Жигарь утверждает, что по «наркотическим статьям» в Беларуси сидит порядка 17 тысяч человек.

Как неоднократно отмечалось, условия отбывания наказания в белорусских пенитенциарных учреждениях далеки от общепризнанных стандартов (см.: «Кому должен подчиняться ДИН?»).

Для сведения: международная правозащитная организация Amnesty International после обращения матерей начала кампанию по защите прав несовершеннолетних, отбывающих наказание по ст.328 УК. По мнению экспертов этой организации, белорусские власти, подвергая малолетних жестоким и длительным наказаниям, нарушают Конвенцию ООН о правах ребенка, а также минимальные стандартные правила обращения с заключенными.

Как решить проблемы?

В своем обращении, которое, видимо, никто из чиновников не удосужится прочитать, а тем более принять к исполнению, матери справедливо настаивают на амнистии всех впервые осужденных по ст.328 УК, а также на пересмотре дел с сомнительными приговорами. На мой взгляд, это — очевидный ход, который должны сделать власти для улучшения ситуации. Наибольшую гуманность следует проявить в отношении несовершеннолетних осужденных.

Я также поддерживаю предложение матерей шире использовать помощь ученых, юристов, учителей, медиков, психологов, представителей общественных организаций. Особенно важно приглашать к сотрудничеству экспертов международных организаций, специалистов из других стран, где имеется позитивный опыт решения этих проблем.

С юридической точки зрения важно пересмотреть национальное законодательство в сфере борьбы с преступностью. И начать надо с декрета №6 от 28 декабря 2014 г. «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», который стал спусковым крючком в широкомасштабной борьбе с наркотиками. В пересмотре нуждается громоздкая и жесткая конструкция статьи 328 УК («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»).

Считаю справедливыми нарекания матерей на злоупотребления сотрудников отделов по наркоконтролю при выявлении и закреплении признаков преступлений, на обвинительный уклон при проведении расследования, чрезмерную жестокость при назначении наказаний, невозможность добиться пересмотра приговоров в вышестоящих судебных инстанциях.

Предлагаю Совету министров ускорить согласование поправок в ст.328 УК с Министерством внутренних дел с целью смягчения наказания по частям 2 и 3, а лучше — снизить санкции по всем частям этой антигуманной статьи.

Я — сторонник радикальных мер в сфере уголовной юстиции. В этой связи считаю необходимым проведение реформы судов и правоохранительных органов с одновременным пересмотром соответствующего законодательства, включая Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы. В результате Беларусь станет самым примерным государством в индексе «тюремного населения».

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, sn-plus.com.


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