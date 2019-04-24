Антон Геращенко: Путин поставил точку в Минских договоренностях 4 Антон Геращенко

24.04.2019, 21:25

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Антон Геращенко

Фото: Facebook

Народный депутат, член коллегии МВД Украины - об указе о раздаче паспортов РФ гражданам Украины на Донбассе.

Думаю, что решение Путина о начале массовой выдачи паспортов жителям украинского Донбасса было принято не вчера и даже не месяц назад. Это давняя заготовка. Причем это событие произошло бы как в случае победы на выборах Владимира Зеленского, так и любого другого кандидата. В отличие от Украины, где решения часто принимаются спонтанно, для пиара или для грабежа, в РФ уже отработана система принятия стратегических решений.

Цель Путина давно известна – вы, украинцы, должны отдать мне, Путину, Крым юридически, проведя референдум. Запад должен после этого снять с РФ санкции, и тогда я вам могу отдавать оккупированный Донбасс, на своих условиях.

Для меня с момента заключения вторых Минских соглашений было абсолютно понятно, что сценарий возвращения Донбасса и Крыма на условиях, выгодных Украине, невозможен до тех пор, пока:

у власти в РФ находится Путин;

в России не начинаются процессы дезинтеграции и распада.

Поэтому у Украины нет другого пути, как делать наше государство сильным, богатым и европейским.

Так же, как это в свое время сделали Южная Корея, Кипр, Западная Германия, стоявшие перед аналогичными вызовами, как и Украина.

Своим указом о раздаче паспортов гражданам Украины, проживающим на оккупированных территориях Донбасса, Путин поставил точку в Минских договоренностях и показал, что он не собирается вести переговоры о возвращении нашей территории на каких-либо приемлемых для Украины условиях.

Давайте делать из Украины Южную Корею, Западную Германию – и тогда, через многие годы, мы получим шанс на восстановление территориальной целостности. С нищей, коррумпированной, раздираемой противоречиями Украиной никто дела иметь не будет! Не утратим наш шанс!

P.S. Я не ожидаю активных боевых действий со стороны РФ после указа Путина о раздаче паспортов на Донбассе. Стратегия России другая – продолжение раскола и развала Украины, опираясь на тех, кто готов по своей глупости, подлости и властолюбию ей в этом помогать.

Антон Геращенко, Facebook