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Единороссы будут скрывать партийную принадлежность на выборах в Москве

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  • 24.04.2019, 22:16
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Фото: AP

Выборы в Мосгордуму нового созыва пройдут «без участия» «Единой России».

Партия не будет выдвигать своих кандидатов, а всем кандидатам, поддержанным властью, будет разрешено ругать правительство и мэрию. Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к мэрии Москвы и руководству партии.

Все кандидаты, поддерживаемые правительством Москвы, будут баллотироваться как самовыдвиженцы. Это касается и действующих членов фракции "Единая Россия" в Мосгордуме, идущих на переизбрание. Главная причина, по которой кандидаты не будут связаны с брендом партии власти, – в падении её рейтинга и проигрыше её представителей на выборах в Москве и других регионах в сентябре 2017 года.

"Выдвигать официально от ЕР – сразу уводить рейтинг в минус", – цитирует издание близкий к политическому руководству мэрии собеседник. Поддержанным властью кандидатам в ходе избирательной кампании разрешат критиковать мэрию и правительство России, утверждает издание.

Выборы в Мосгордуму запланированы на сентябрь. 45 депутатов Думы представляют интересы 7,2 миллиона столичных избирателей и, согласно законодательству, распоряжаются самым большим бюджетом среди всех субъектов России – в 2019 году он составит 2,74 триллиона рублей.


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