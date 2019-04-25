закрыть
25 апреля 2019, четверг, 10:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Сборная Беларуси по хоккею опробовала «Барыс-Арену»

1
  • 25.04.2019, 8:13
Фото: hockey.by

Тренировка прошла в условиях, максимально приближенных к боевым.

Прибыв в Нур-Султан в ночь на среду, вскоре после обеда 24 апреля сборная Беларуси вышла на лед местного 11-тысячника «Барыс-Арены» на первую тренировку в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщает пресс-служба ФХБ.

Понятно, что казахстанский лед в новинку далеко не для всех подопечных Андрея Сидоренко: игроки минского «Динамо» регулярно посещают его в составе клуба во время чемпионата КХЛ. На вопрос, каково качество льда, несколько сборников ответили практически идентично: «Немного тяжеловат, но точно лучше, чем на «Чижовке».

Приноровиться к площадке в среду смогли, увы, не все: Дмитрий Коробов из-за повреждения наблюдал за занятием с внешней стороны бортика, позже поступив в распоряжение врача сборной Бориса Лабковича, пишет tut.by.

Занятие, за большей частью которого пристально наблюдал штаб сборной Казахстана (читай — Андрея Скабелки), длилось более часа, и его для корреспондента hockey.by Вячеслава Федоренкова резюмировал главный тренер нашей команды Андрей Сидоренко.

— Перелет, три часовых пояса разницы — насколько это осложняющие факторы в первый день пребывания?

— Прилетели мы действительно то ли поздно ночью, то ли уже рано утром, но время выспаться имелось. Мне понравилось, как прошло сегодняшнее занятие: несмотря на разорванную ночь, ребята были старательны, работали с самоотдачей.

— В четверг спарринг с Казахстаном. Учитывая неизбежность отсева, состав будет…

— Возможны варианты. Вплоть до такого, что сыграют все — в рамках товарищеского матча о такой возможности можно договориться. Но, наверное, кому-то все-таки дадим возможность передохнуть.

— Вратари?

— Сыграют два. Кто конкретно — определимся завтра после раскатки. Сейчас могу сказать одно: тот, кто в спарринге проведет на «ленточке» два периода, тот и начнет чемпионат мира в ранге «первого номера».

— Насколько серьезны проблемы со здоровьем у Коробова?

— Надеемся, ничего серьезного. Мы наигрывали Дмитрия в паре с Бэйленом, и связка получалась многообещающая. Не хотелось бы ее потерять, — сказал Андрей Сидоренко.

По окончании занятия позитивная волна была дополнена еще одним приятным эпизодом: команда поздравила спортивного директора федерации Владимира Бережкова, которому в день первой казахстанской тренировки сборной исполнилось 54 года.

Стоит еще раз подчеркнуть, что завтра, 25 апреля, белорусов ждет третий и завершающий спарринг апрельского кэмпа: наша сборная сразится с хозяевами. Начало — в 16.00 по минскому времени, а трансляцию поединка можно будет увидеть на hockey.by.

Главный турнир года для белорусской команды начнется 29 апреля.

Календарь сборной Беларуси на ЧМ выглядит так:

29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).

30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).

2 мая. Беларусь — Словения (13.00).

4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).

Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников