Сборная Беларуси по хоккею опробовала «Барыс-Арену» 1 25.04.2019, 8:13

Фото: hockey.by

Тренировка прошла в условиях, максимально приближенных к боевым.

Прибыв в Нур-Султан в ночь на среду, вскоре после обеда 24 апреля сборная Беларуси вышла на лед местного 11-тысячника «Барыс-Арены» на первую тренировку в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщает пресс-служба ФХБ.

Понятно, что казахстанский лед в новинку далеко не для всех подопечных Андрея Сидоренко: игроки минского «Динамо» регулярно посещают его в составе клуба во время чемпионата КХЛ. На вопрос, каково качество льда, несколько сборников ответили практически идентично: «Немного тяжеловат, но точно лучше, чем на «Чижовке».

Приноровиться к площадке в среду смогли, увы, не все: Дмитрий Коробов из-за повреждения наблюдал за занятием с внешней стороны бортика, позже поступив в распоряжение врача сборной Бориса Лабковича, пишет tut.by.

Занятие, за большей частью которого пристально наблюдал штаб сборной Казахстана (читай — Андрея Скабелки), длилось более часа, и его для корреспондента hockey.by Вячеслава Федоренкова резюмировал главный тренер нашей команды Андрей Сидоренко.

— Перелет, три часовых пояса разницы — насколько это осложняющие факторы в первый день пребывания?

— Прилетели мы действительно то ли поздно ночью, то ли уже рано утром, но время выспаться имелось. Мне понравилось, как прошло сегодняшнее занятие: несмотря на разорванную ночь, ребята были старательны, работали с самоотдачей.

— В четверг спарринг с Казахстаном. Учитывая неизбежность отсева, состав будет…

— Возможны варианты. Вплоть до такого, что сыграют все — в рамках товарищеского матча о такой возможности можно договориться. Но, наверное, кому-то все-таки дадим возможность передохнуть.

— Вратари?

— Сыграют два. Кто конкретно — определимся завтра после раскатки. Сейчас могу сказать одно: тот, кто в спарринге проведет на «ленточке» два периода, тот и начнет чемпионат мира в ранге «первого номера».

— Насколько серьезны проблемы со здоровьем у Коробова?

— Надеемся, ничего серьезного. Мы наигрывали Дмитрия в паре с Бэйленом, и связка получалась многообещающая. Не хотелось бы ее потерять, — сказал Андрей Сидоренко.

По окончании занятия позитивная волна была дополнена еще одним приятным эпизодом: команда поздравила спортивного директора федерации Владимира Бережкова, которому в день первой казахстанской тренировки сборной исполнилось 54 года.

Стоит еще раз подчеркнуть, что завтра, 25 апреля, белорусов ждет третий и завершающий спарринг апрельского кэмпа: наша сборная сразится с хозяевами. Начало — в 16.00 по минскому времени, а трансляцию поединка можно будет увидеть на hockey.by.

Главный турнир года для белорусской команды начнется 29 апреля.

Календарь сборной Беларуси на ЧМ выглядит так:

29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).

30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).

2 мая. Беларусь — Словения (13.00).

4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).

Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.