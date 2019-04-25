Виктор Шендерович: Услужливый дурак опаснее врага 7 25.04.2019, 9:33

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В России впору запрещать самодостаточное прилагательное «сказочный».

– История первого штрафа за оскорбление власти напомнила мне сюжет десятилетней давности, – пишет российский публицист Виктор Шендерович. – Я уже рассказывал о нем, но не грех и повторить.

...Летом 2008-го года, в программе «Плавленый сырок» на радио «Эхо Москвы», я назвал депутата Государственной думы пяти созывов Абельцева «животным йеху», с прямой ссылкой на Джонатана Свифта. Депутат пяти созывов пошел навстречу самым смелым моим мечтам и подал в суд.

Позвонила судья Васюченко, попросила подъехать, расписаться за повестку.

— Диктуйте адрес, — покорно сказал я.

— Записывайте, — сказала она. — Зоологическая улица…

Бог не фраер.

Наутро про животное и Зоологическую улицу радостно сообщили десятки СМИ.

Абельцеву этого показалось мало. Изо дня в день он и его адвокаты вколачивали цитату в голову общественности и достигли на этом исковом поприще огромных успехов: «животное Абельцев» вошло в присказку. И когда весной 2009-го злобнючий депутат снова взялся за свое, СМИ даже не потребовалось фамилии, написали просто: «Опознан человек, кидавшийся яйцами в правозащитников — это был йеху».

Бедный Абельцев — никто не предупредил его об опасности!

Английской королеве повезло больше.

Эту историю мне рассказал Роджер Лоу, автор английских «Кукол».

В одном из выпусков программы «Spitting image» кукла, похожая на видного представителя королевской фамилии, лежала в кровати, а между кукольных ног, на радость публике, струилась связка жирных сосисок (родственник Ее Величества засветился на половых излишествах).

Королева вызвала королевского прокурора и сообщила ему о своем решении подать на программу в суд.

Прокурор ей отсоветовал. Он сказал:

— Ваше Величество! Они придут в суд с сосисками.

Королева подумала — и решила не возбуждаться.

Умная женщина.

А депутат Абельцев — животное.

А президент Путин — ну, вы поняли…

Услужливый дурак опаснее врага, замечу я в очередной раз, вослед за дедушкой Крыловым. Злосчастный пост про «долбо…» прочитали от силы сотни человек, перепостили — единицы.

Теперь, идиотскими стараниями Роскомнадзора, к слову «Путин», пожалуй, и существительного не потребуется. Впору законодательно запрещать самодостаточное прилагательное «сказочный»...