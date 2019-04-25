«Белнефтехим»: Потери от приостановки экспорта нефтепродуктов — $100 миллионов 3 25.04.2019, 15:42

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Беларусь частично возобновила поставки светлых нефтепродуктов в Украину и в Польшу.

Как сообщил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, Минск в ситуации с поставкой некачественной российской нефти оценивает свои потери на данный момент примерно в 100 млн долларов в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов, пишет ТАСС.

Сизов уточнил, что представители «Транснефти» 26 апреля прибудут в Беларусь для обсуждения вопросов, связанных с урегулированием поставок российской нефти:

— На завтра у нас запланированы переговоры с компанией «Транснефть», они приглашены в Минск, на площадке концерна «Белнефтехим» такие переговоры состоятся. Мы постараемся выработать технические решения вопроса с поставкой нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним, во вторник БНК сообщила о приостановке экспорта светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Это связано с поставками на белорусские НПЗ некачественной российской нефти. 25 апреля поставки были частично возобновлены.