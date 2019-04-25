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Фотофакт: Фура протаранила авто с дорожными рабочими на трассе М1

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  • 25.04.2019, 21:58
  • 2,192
Фото: СК

От удара автомобиль дорожной службы съехал в кювет и опрокинулся.

Следователи работают на месте ДТП, в результате которого пострадали дорожные работники. В четверг, 25 апреля, водитель автопоезда, двигаясь по автодороге М1, на 448-м километре в Борисовском районе допустил столкновение с остановившимся на обочине в попутном направлении автомобилем Ford, обозначенным соответствующими дорожными знаками. От удара автомобиль дорожной службы съехал в кювет и опрокинулся.

- В результате происшествия двое находившихся в кабине работников получили телесные повреждения. Одному мужчине оказана необходимая медпомощь без госпитализации, степень полученных травм вторым устанавливается. Водитель автопоезда не пострадал, - сообщил kp.by Следственный комитет.

Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и экспертом продолжают осмотр места происшествия, опрашиваются участники, фиксируется следовая картина.

Фото: СК

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