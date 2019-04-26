Белорусы установили рекорд по покупке недвижимости в Польше 26.04.2019, 9:21

Фото: mazowsze.wyjade.pl

Инвестиции белорусов в этот сегмент экономики соседней страны выросли в 1,5 раза.

Граждане и компании из Беларуси по итогам 2018 года вошли в шестерку крупнейших покупателей недвижимости на территории Польши, установив исторический рекорд по инвестициям в этот сегмент экономики соседней страны, пишет zautra.by.

Согласно статистике польского Министерства внутренних дел и администрации, общая площадь приобретенных физическими и юридическими лицами Беларуси помещений составила 23 313, 46 кв. метров. Это – рекордный показатель для белорусских инвесторов в польскую недвижимость.

Для сравнения: в 2017 году белорусы приобрели в Польше 15 624, 62 кв. метров, в 2016 году – 14 331, 01 кв. метров.

По итогам 2018 года инвесторы из Беларуси опередили представителей Кипра, Люксембурга, Италии, Испании и Израиля. Лидерами по приобретению польской недвижимости продолжают оставаться физические и юридические лица Украины (124 390, 87 кв.м.). Больше чем белорусы купили жилых и коммерческих помещений в Польше также немцы (73 479, 57 кв.м.), французы (38 439, 32 кв.м.), голландцы (34 778, 84 кв.м.) и британцы (29 536, 82 кв.м.). Россияне – ниже: в 2018 году они стали собственниками 14 555, 63 кв. метров на территории Польши.

В структуре недвижимости, приобретенной белорусами в прошлом году, доминируют жилые площади – 20 350, 17 кв. метров. Большую часть ее приобрели физические лица – 19 974, 81 кв. метров. По покупкам жилой недвижимости в Польше физическими лицами жители Беларуси заняли третье место – после украинцев (109 587, 41 кв.м.) и немцев (50 314, 89 кв.м.).

Отчет Министерства внутренних дел и администрации Польши не содержит данных, где находится недвижимость, которую приобретали именно белорусы. В целом самыми популярными польскими городами для иностранных инвесторов в 2018 году являлись Варшава, Краков, Вроцлав, Познань и Гданьск.

Всего в прошлом году иностранцы приобрели в Польше 603 529, 30 кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. Это заметно меньше, чем было в 2017 году (754 998, 43 кв.м.), отмечается в исследовании польского ведомства.