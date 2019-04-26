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СМИ: Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу

  • 26.04.2019, 14:54
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Владимир Зеленский
Фото: ТАСС, Арина Лебедева

Новоизбранный президент Украины и премьер-министр встретились в офисе «Квартала».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу.

Об этом "Украинской правде" сообщили два независимых друг от друга источника.

По данным УП, встреча Зеленского и Гройсмана якобы состоялась в офисе "Квартала".

О чем говорил будущий президент с премьером неизвестно, но в обоих вроде бы сложилось хорошее впечатление друг о друге.

"Он абсолютно нормальный человек", - передает слова Гройсмана о Зеленском источник в его окружении.


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