СМИ: Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу
- 26.04.2019, 14:54
- 1,693
Новоизбранный президент Украины и премьер-министр встретились в офисе «Квартала».
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу.
Об этом "Украинской правде" сообщили два независимых друг от друга источника.
По данным УП, встреча Зеленского и Гройсмана якобы состоялась в офисе "Квартала".
О чем говорил будущий президент с премьером неизвестно, но в обоих вроде бы сложилось хорошее впечатление друг о друге.
"Он абсолютно нормальный человек", - передает слова Гройсмана о Зеленском источник в его окружении.