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«И радушно, не жалея харчей...»

  • 26.04.2019, 15:55
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Фото: ТАСС

Как российская блогосфера отреагировала на визит Ким Чен Ына.

Визит лидера тоталитарного государства в Россию многие из комментаторов считают позором — в числе многих позорных явлений. Отмечается, что прибытие бронепоезда Ким Чен Ына доставило немало неудобств — правда, в отличие от поездки его отца, эти неудобства на сей раз локальны. Визит и встреча с Путиным носили скорее символический характер. Cайт kasparov.ru собрал реакцию российской блогосферы.

Александр Аратов:

"Сегодня получил сообщение от транспортной компании:

"В связи с приездом во Владивосток Ким Чен Ына и его желанием жить в личном поезде с целью обеспечения личной безопасности, груз с территории ж/д вокзала не доступен в период 22.04-27.04.

В связи с этим возможно временное увеличение сроков поступление отправлений.

Надеемся на Ваше понимание и заранее приносим извинения за возможные неудобства".

Егор Седов:

"В Год Свиньи решили принять у себя Ким Чен Ына...

И началось...

Но хотя бы локально. Хотя бы не так, как в самом начале "нулевых".

Когда летом (!) население вынуждено было ждать часами, когда проедет бронепоезд Второго Палача.

Впрочем, Каддафи приезжал встречаться. Результат известен.

И аль-Башир приезжал. Результат известен".

Он же:

"Кое-что, конечно, поражает. Например, когда на ТГ-каналах (вроде каналы из числа своих) начинают рассуждать, что вот, мол, Россия движется на Восток, к буддизму и конфуцианству — вот и принимают Кима III.

А дальше — рассуждения о "движении к буддизму".

Родные мои. Если бы Россия двигалась к буддизму, то пригласили бы Его Святейшество Далай-ламу. Который не ездит в бронепоездах, ради которого не надо создавать какие-то неудобства жителям.

Но привозят — лидера режима, при котором огромное множество людей сидит в концлагерях, описания очевидцами тех лагерей, пожалуй, пострашней сталинских. Об этом надо вспоминать в первую очередь — не о модах, не о шляпах, не об "экстравагантности".

Сложно представить кого-то более далекого от буддийской этики.

Если уж говорить об идеологии, то она в С.Корее — сложносоставная. Но довольно близка к легизму — была такая китайская философская школа с попытками применения на практике, предтеча тоталитарных идеологий.

Но, к нашему счастью, сказочные [персонажи] в этих самых философиях разбираются плохо (у них свои ручные сурки для этого есть, а у сурков — вероятно, свои спичрайтеры). А вот показать "ну, а чё, мы ничем не хуже Трампа" — это пожалуйста. Вот и пригласили...

А приложение — классика, конечно".

Телеграм-канал Liberty People:

"Ради приезда Ким Чен Ына во Владивосток более 23 тысячам студентов Дальневосточного федерального университета отменили занятия на пять дней.

Представляете, ради пухлого диктатора закроют Гарвард, например? Потому что где-то народ — это граждане, а где-то просто скот".

Телеграм-канал "СерпомПо":

"Экстренные работы по углублению въезда в ворота вокзала Владивостока для лимузина Кима Чен Ына, красные дорожки, девки в кокошниках с хлебом-солью, шоу с бегущими за авто диктатора охранниками…

У России нет сегодня важнее партнера, чем человек-ракета, нет более важных дел, чем организация встречи с боящимся собственной тени жестоким лидером КНДР.

Ну, как говорится, за неимением гербовой, пишем на простой. Трамп и другие лидеры "семерки" игнорируют — развлечем Путина хоть Кимом".

Сергей Беседин:

"Ким Чен Ын, как известно, любит изысканные французские вина, дорогие итальянские сыры, кубинские сигары и все в этом духе. Явно гедонист и сибарит. Остаётся одна загадка — почему он носит пальто и шляпу сороковых годов? Может, они достались ему от деда, а тот зашил в них какой-нибудь артефакт, например, коренной зуб великого полководца Ли Сунсина? Загадка, достойная Дэна Брауна".

Телеграм-канал "Кремлевский мамковед":

"Встреча Путина и Ким Чен Ына носит абсолютно символический характер и лишена реального содержания. Растет потенциал игры на обострение: России и КНДР необходимо поднять ставки перед всем миром.

Корейскому лидеру эти переговоры необходимы, ведь таким образом Трампу и Си Цзиньпину демонстрируется способность Кима договариваться. Однако для Президента, который пытается не потерять из фокуса оставшегося влияния Азию, эта встреча — выстрел вхолостую, выйти на реальные соглашения не получится".

Екатерина Винокурова:

"Династией Кимов я, как цивилизованный человек, интересуюсь с безопасного расстояния. Но все же всегда было интересно: а вот как вообще сидеть в машине и смотреть, как твои охранники бегут рядом с ней? Это же реально рабовладение 21 века.

Кстати, санкции режим Кимов не ослабили, хотя вот этот режим точно надо свергать".

Игорь Драндин:

"Торжественный приём Ким Чен Ына в России — одно из позорнейших событий последних лет.

Кто такой лидер Северной Кореи? Человек, получивший власть по наследству. Ким Чен Ын руководит страной-концлагерем, в которой люди живут хуже, чем обезьяны в зоопарке. Покинуть страну-тюрьму граждане не могут, за это предусмотрено суровое наказание.

Чем обладает Ким Чен Ын? Ничем. Достижений у него нет. Ни науки, ни технологий, ни искусства. Ничего.

Если бы этот отморозок не пытался создать ядерную бомбу, ни один приличный человек не стал бы с ним разговаривать. Единственное, что можно обсуждать с Ыном — условия сворачивания ядерных программ Северной Кореи в обмен на некоторое смягчение санкций. Всё!

Но в России северокорейского подонка встречают с хлебом и солью, оркестром и прочими почестями. Как будто он Юрий Гагарин и вчера вернулся на землю после первого полёта в космос. Это унижение России".

Александр Ивахник:

"Рамки достижимого относительно практических результатов встречи довольно узкие. Хотя Россия и имеет сухопутную границу с КНДР, ее возможности в конфликтном клубке взаимоотношений вокруг Корейского полуострова намного меньше, чем у США и Китая. Получив крайне жесткие санкции Совбеза ООН, Ким сделал ставку на достижение компромисса с Трампом. Лишь когда закончились ничем февральские переговоры в Ханое между Вашингтоном и Пхеньяном, на которых Трамп хотел всего и сразу, Ким согласился на поездку в Россию.

Путем прямого диалога с Путиным Ким хочет усилить свои позиции при дальнейших контактах с американцами. Вероятно, Пхеньян надеется, что Россия вынесет на обсуждение Совбеза ООН вопрос о смягчении санкций в отношении КНДР, которые душат экономику. С другой стороны, Трамп, судя по всему, готов на продолжение переговоров с Северной Кореей и не отвергает возможность промежуточных решений. Россия же заинтересована в снижении конфликтности у себя под боком и американской военной активности в Южной Корее. В такой ситуации Москва могла бы выступить мостиком между Вашингтоном и Пхеньяном, предложив ослабление антикорейских санкций в обмен на новые частичные меры Кима в направлении денуклеаризации. Однако, во-первых, Трамп не захочет отказаться от лавров лидера, устранившего северокорейскую угрозу. А во-вторых, даже после оглашения доклада Мюллера договоренности с Москвой продолжают оставаться для Трампа токсичными".


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