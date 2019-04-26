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Хамонная лихорадка

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  • 26.04.2019, 17:33
  • 2,082
Иллюстрационное фото

Российские власти будут забирать «санкционку» прямо из ручной клади.

Национальная мясная ассоциация хочет запретить россиянам ввозить из-за границы мясную и молочную продукцию даже для личного пользования. Под ограничения, в частности, могут попасть пармезан и хамон, которые с августа 2014 года стали главным символом российских продуктовых антисанкций. Минсельхоз и Россельхознадзор уже заявили о поддержке предложенных мер. Исключения могут сделать только для молочных смесей для детей и детского питания, пишет Арнольд Хачатуров для «Новой газеты».

Сейчас физлицам разрешено ввозить в Россию до 5 кг готовых санкционных продуктов животного происхождения в закрытой заводской упаковке. Конфискациям подвергается только продукция, ввозимая в коммерческих целях. Например, в декабре выборгские таможенники обнаружили в автомобиле россиянина, возвращавшегося из Финляндии, 33 кг контрабандного сыра. Товар был изъят и утилизирован в соответствии с российским законодательством (с помощью кремации или бульдозера — в таможне не уточнили).

При этом по интернету давно гуляют истории об особо инициативных российских таможенниках, которые изымают «санкционку» из ручной клади даже в малых количествах, ссылаясь на туманные «новые правила». До сегодняшнего дня эта практика не была легализована и могла объясняться лишь особыми аппетитами отдельных блюстителей границ.

Впрочем, повод для усиления контроля за ввозимыми продуктами вполне серьезный. Крупнейшие российские производители мяса и птицы, среди которых «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком», беспокоятся о риске заноса через границу возбудителей опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней (АЧС), сообщают «Ведомости». Причем в данном случае не так просто заподозрить ассоциацию в лоббистских интересах: привезенные из заграничных поездок продукты — это крошечный объем в масштабах рынка.

Однако аргумент об антропогенном распространении вируса (через путешественников) тоже выглядит не вполне убедительно. Основные распространители АЧС — дикие кабаны и домашние свиньи. Как к ним «на стол» может попасть хамон, купленный где-нибудь в Барселоне? Скорее всего, через помойки. А для этого дикие кабаны должны бродить по Москве и другим крупным городам, выискивая остатки заморских деликатесов, а потом забираться на свинофермы и заражать домашний скот.

Действительно ли этот сценарий отражает основные ветеринарные риски России? На этот счет есть большие сомнения. Жесткий контроль за ввозом мясных изделий существует и в других странах, например в ЕС. Но обычно он более чувствителен к эпизоотической обстановке в конкретных регионах, и для стран со строгими нормами ветеринарного контроля делаются послабления. Не говоря уже о том, что в развитом мире не принято отрезать своих граждан от качественных импортных продуктов, объясняя это необходимостью продолжать санкционные войны.

Особенно странно выглядит предлагаемый запрет на ввоз молочной продукции. Вирусы могут проникать в сыры, приготовленные из непастеризованного молока, считают представители ассоциации. Но эксперты говорят, что доля такой продукции не превышает 1%, да и опасности она не представляет из-за длительных сроков созревания таких сыров.

Даже если новые ограничения имеют под собой реальные эпидемиологические основания, убедить в этом широкую публику будет крайне сложно. За пять лет действия антисанкций все привыкли к тому, что рационом россиян можно спокойно жертвовать ради «высших» геополитических целей.

Хотя для национальной биобезопасности было бы полезнее озаботиться качеством продукции, производимой внутри России (по данным Россельхознадзора, в 21,6% молока и молочной продукции и в 20% мясной продукции были найдены нарушения). Или увеличить финансирование внутренних ветеринарных служб, чтобы они лучше справлялись со вспышками АЧС. А разжигать народный гнев из-за маленькой упаковки пармезана, привезенной из отпуска, — довольно сомнительная идея, которая навевает неприятные мысли об итогах российского импортозамещения.


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