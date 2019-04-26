Муждабаев: Ждем от Зеленского слов, которые не оставят сомнений, что это президент, достойный оппонент Путину Айдер Муждабаев

26.04.2019, 19:15

Айдер Муждабаев

Фото: qha.com.ua

Украинцы ждут решительных слов, боевого настроения от нового президента.

На мой взгляд – скажите, если я не прав – избранный президент должен активно высказываться по поводу важных для страны событий, не дожидаясь булавы, потому что сила не в булаве – в голове. Должен делать жесткие заявления относительно вмешательства Кремля на Донбассе, давать четкие ответы на вызовы врага и на некоторые странные предложения по Крыму.

Мы все ждем решительных слов, боевого настроения от нового президента, его готовности противодействовать любому давлению, шантажу со стороны государства-оккупанта. Мы ждем от Владимира Зеленского не роликов, это время прошло, а уверенных утверждений, которые не оставляют пространства для двойной трактовки, для каких-либо сомнений в том, что это президент с яйцами, достойный оппонент Путину.

Делайте это, пожалуйста, и вас поддержат те, кто стоят на принципиальных проукраинских позициях, это – настоящая опора настоящей власти, а не те, кто ждут от власти лишь тарифных скидок. На них надо опираться, потому что только такие не предают, не меняют свои взгляды в зависимости от своей личной выгоды. Такие есть как среди 25%, так и среди условных 75%. Будьте с ними, Владимир, слушайте их, это простой, но эффективный совет.

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