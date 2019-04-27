Кто испортил нефть в «Дружбе»? 10 27.04.2019, 19:06

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Хронология злоключений российской нефти в Беларуси.

Компания «СамараТрансНефть-терминал» заявила, что узел слива, через который в нефтепровод «Дружба» произошел вброс загрязненной нефти, продали в 2017 году. Ранее «Транснефть» заявляла, что в загрязнении виновна самарская компания, пишет «Ежедневник».

Как рассказал РБК первый заместитель генерального директора компании «СамараТрансНефть-терминал» Антон Томилов, информация о том, что вброс хлороорганики в трубопровод «Дружба» произошел по ее вине, является некорректной. Таким образом там прокомментировали заявление официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

Томилов объяснил, что узел слива и компаундирования нефти (УСИКН) Самара — Унеча, на котором произошел вброс загрязненной нефти, был продан 26 декабря 2017 года Городской инновационно-лизинговой компании. Позже компания ООО «Нефтеперевалка» взяла в лизинг узел, а еще позднее — купила его, заявил РБК Томилов. «По сути, она сейчас и эксплуатирует [узел], если в аренду не сдала кому-либо», — добавил в разговоре с РБК Антон Томилов.

В компании «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ) подчеркнули, что коммерческих отношений с ООО «Нефтеперевалка» у компании нет. «На текущий момент собственное подключение к трубопроводу АК «Транснефть» у компании отсутствует», — заявили там.

«С понедельника на территории УСИКНа проходят проверочные мероприятия. «СамараТрансНефть-терминал» к следственным действия никак не привлекали», — сказал РБК Томилов. Узел слива находится через железную дорогу от завода «СамараТрансНефть-терминал», уточнил он.

По данным СПАРК, 100% «Нефтеперевалки» принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай. Уставной капитал компании составляет 10 тыс. росс. рублей, в ней работает не более пяти человек. Ее лизингодателем является Городская инновационно-лизинговая компания. Связаться с представителями «Нефтеперевалки» не удалось.

Ранее Демин заявил журналистам, что вброс через «СамараТрансНефть-терминал» был сделан умышленно. Он указал, что в Самаре, а также в офисах нескольких частных организаций идут следственные действия на предмет определения причастности к произошедшему.

Игорь Демин отказался комментировать заявление «СамараТрансНефть-терминала».

Компания «Нефтеперевалка» была создана 3 октября 2017 года, ее адрес регистрации — Самарская область, Волжский район, село Николаевка. Как раз рядом с этим селом находится НПЗ «СамараТрансНефть-терминал». Нефтеналивной терминал (УСИКН) расположен в непосредственной близости от нефтеперерабатывающего завода «СамараТрансНефть-терминал», говорится на сайте последнего. Это комплекс технологических сооружений, предназначенных для приема от нефтедобывающих компаний нефтяного сырья различного состава. Нефтепродукты доставляются автомобильным транспортом из районов Самарской области, юга Ульяновской области и севера Оренбургской области для последующей сдачи в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти». Мощность комплекса по приему-сдаче углеводородного сырья составляет 1 млн тонн нефти в год.

«СамараТрансНефть-терминал» проходит процедуру наблюдения, после которой надеемся, что начнется оздоровление предприятия. До конца первого квартала 2020 года планируем завершить строительство новой установки, увеличив переработку с 250 тыс. до 2 млн тонн», — сказал РБК Томилов. Следующий этап, по его словам, — увеличение переработки до 4 млн. Томилов утверждает, что у СТНТ нет договорных отношений с нефтеналивным терминалом.

Неделю назад «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества российской нефти Urals, поступающей по нефтепроводу «Дружба» в белорусскую трубу «Гомельтранснефть Дружба». После этого Беларусь была вынуждена остановить экспорт светлых нефтепродуктов (бензина, дизтоплива и пр.) на Украину и в Польшу, а затем несколько европейских стран приостановили прием российской нефти по этому трубопроводу — Германия, Польша, Словакия и Венгрия.