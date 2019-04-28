У таксистов соревнование: немцы заплатили $75 за дорогу из Минского аэропорта 6 28.04.2019, 12:47

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Иностранцы решили не раздувать скандал.

Еще не все иностранцы, которые безвизово прибывают в Национальный аэропорт Минск, знакомы с особенностями работы такси там. И многие слишком поздно узнают, что до города можно доехать за 30 рублей, а можно и за 150. В обоих случаях выдадут чек, в обоих случаях все будет законно.

150 рублей за поездку из аэропорта

Очередную такую историю корреспондент Onliner узнал от читателя Михаила. В Минск прилетали его коллеги из Германии, в аэропорту они взяли такси до отеля Marriott на проспекте Победителей.

— Причем я несколько раз говорил коллегам, чтобы воспользовались официальным трансфером аэропорта. Но на выходе из зала прилетов их перехватили люди, которые предлагают услуги такси, — рассказал Михаил.

Об этих людях мы много раз слышали, многие их даже видели в аэропорту. Нужно отметить их профессионализм: раз за разом они убеждают иностранцев (и не только иностранцев) воспользоваться услугами именно их такси. Другие перевозчики, в том числе официальный трансфер, не всегда выдерживают конкуренцию, поскольку не заявляют о себе так навязчиво.

Дальше все происходит по отработанной схеме. Поскольку обычным автомобилям нельзя бесконечно долго, не заплатив бесконечно много, находиться на территории аэровокзального комплекса, собственно такси с водителем находится где-то неподалеку. Когда человек в здании аэропорта находит клиента, он вызывает машину по рации — и вот она уже подана к выходу. В нашем случае это была Audi.

— Коллеги отдельно уточнили, во сколько им обойдется поездка. Сам таксист не говорил на иностранных языках, но кое-как им на пальцах объяснили, что все по счетчику, они получат чек — все будет нормально.

Началась поездка. Здесь, конечно, можно ссылаться на предпочтения водителя: кто-то поехал бы на проспект Победителей по кольцевой, таксист, который вез немцев, решил в четверг, в самый час пик, ехать через город — его право. В чеке указано время — 53 минуты, проехали 45 км. Сколько это стоило пассажирам? 150 рублей и 9 копеек.

— Они попытались выяснить у водителя, откуда такая сумма, потому что рассчитывали на иное. Но разговору мешал языковой барьер. Тогда немцы позвонили еще одному своему коллеге, который находился в отеле. Он из России, он спустился, чтобы помочь прояснить ситуацию. Но после его вмешательства таксист (мужчина лет 50 на вид) стал ругаться, повел себя некорректно и сказал россиянину, чтобы тот не лез не в свое дело, — рассказал наш читатель.

— Немцы, понятное дело, решили не ввязываться в скандал и заплатили сколько требовалось. Жаль, я бы на их месте вызвал милицию.

Нужно отметить, что едва ли присутствие сотрудников правоохранительных органов что-то кардинально изменило бы. Дело в том, что пункт 169 постановления Совета министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров» определяет, что размер платы за посадку устанавливается автомобильным перевозчиком исходя из его затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади. То есть перевозчик сам решает, сколько стоит его услуга. Размер платы при этом определялся по таксометру, то есть таксист в любом случае обязан предоставить чек по завершении поездки. Но с этим обычно проблем не возникает.

— Когда я рассказал своим коллегам, что дорога из аэропорта стоит обычно рублей 40, они, конечно, огорчились. Но в конце концов пришли к выводу, что изменить ничего нельзя, и просто смирились с ситуацией.

А мне как-то неудобно из-за всего этого. В страну прилетают иностранцы, скоро Европейские игры, туристов будет еще больше. Неужели таксисты будут работать точно так же, будут и дальше позорить страну? — возмущен наш читатель.

А еще немцы рассказали Михаилу, как работает такси в Германии.

— По их словам, если, к примеру, в городе по каким-то причинам останавливается трамвайная линия, то таксисты развозят пассажиров бесплатно. Да, они не повезут тебя к подъезду, но до нужной остановки трамвая — без проблем. И с пассажира за это не возьмут денег, а таксистам расходы возместит компания, которая занимается трамвайными перевозками, — рассказал Михаил.

Возможно, это только один пример, может быть, даже не все так радужно. Но другого немцы не рассказали.

Тарифы других перевозчиков

Просто из любопытства давайте прикинем, во сколько бы обошлась поездка из Национального аэропорта до отеля Marriott на проспекте Победителей в Минске, если бы гости белорусской столицы воспользовались услугами другого перевозчика.

Тариф официального перевозчика Национального аэропорта в любую точку столицы — 30 рублей. Это в 5 (!) раз дешевле, чем заплатили немцы. За эти деньги подадут Geely Atlas или Geely CS. За 40 рублей поедете на Geely Emgrand GT.

У Uber и «Яндекс.Такси» многое, конечно, зависит от коэффициента. Но более-менее усредненная цена — 34 рубля, для UberSelect — около 40 рублей.

У такси «Пятница» и ее Volkswagen Passat есть услуга «Трансфер в аэропорт», стоит она 44 рубля.

Приложение Next за аналогичную поездку насчитало 39,33 рубля, но нужно отметить, что маршрут был проложен по МКАД, в то время как другие приложения предлагали ехать через город.

Такси 135 — 30 рублей за обозначенный маршрут.

Bavaria возит по единому тарифу — 77 рублей. Но будет BMW.

Можно продолжать, хотя уже очевидно, что стоимость на услуги практически любого минского перевозчика в разы ниже, чем пришлось заплатить гостям из Германии.