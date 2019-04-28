Украинские выборы глазами оршанца 3 28.04.2019, 16:56

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Василий Береснев сравнил выборы в Украине с белорусскими.

Правозащитник из Орши Василий Береснев побывал на президентских выборах в Украине. Он наблюдал за выборами как международный наблюдатель миссии ENEMO. На днях для заинтересованных он рассказал orsha.eu как проходили выборы, наблюдение за ними и чем выборы у наших южных соседей отличаются от «выборов» у нас:

- Из Беларуси наблюдать за выборами поехали считанные единицы, но разделенные на две делегации - официальная главе с Лидией Ермошиной и правозащитная. Официальная делегация наблюдала довольно условно - их провели по ряду участков в столице.

Правозащитная делегация наблюдала больше - участники этой миссии были отправлены в различные регионы, ездили по деревням, присутствовали на подсчете голосов, а некоторые и на этапе агитации. В результате такой большой занятости спать приходилось не более чем по 4-5 часов в сутки.

Что касается самих выборов, то украинцы при одинаковых с Беларусью стартовых возможностях в 90-е смогли создать демократическую систему с полноценным избирательным процессом. Во-первых, в отличие от Беларуси, избирательные комиссии формируются не представителями власти, а из представителей самих кандидатов. Если председателем комиссии будет являться сторонник Петра Порошенко, то его секретарем (или заместителем в первом туре) будет представитель Владимира Зеленского, а на втором участке напротив - сторонник Зеленского будет первым лицом комиссии, а сторонник Порошенко - секретарь. У нас же комиссии формируются исполкомами, которые и назначают на эти ответственные должности тех кто готов фальсифицировать «выборы», а остальные - подчиненные им бюджетники, которые боятся неприятностей на работе. Если же в каком-то регионе нет представителей партий кандидатов, то штабы нанимают людей, которые представляют их интересы в комиссиях.

Бюллетени для голосования - это документы строгой отчетности. Они имеют водяные знаки, номера, отрывные талоны и так далее. В Беларуси же бюллетени это просто бумажки с напечатанными именами, их может размножить в любом количестве любой человек у кого в руках есть один не заполненный экземпляр.

Конечно, в Украине нет досрочных выборов, которые дают большие возможности для фальсификаций. А чтобы проголосовать по месту жительства требуется серьёзное обоснование причины, например, медицинская справка. Поэтому на одном участке не будет более 10 человек проголосовавших дома. У нас же количество проголосовавших может доходить и до 50% от избирателей на участке, при том, что при голосовании на выезде обычно наблюдатели не допускаются.

Ну, и главное - подсчет голосов. Он делается открыто. Для наблюдателей нет ограничений по количеству метров где они должны стоять. Председатель комиссии поднимает каждый бюллетень и видеть его могут все: и наблюдатели, и журналисты, и члены избирательной комиссии. У нас же столы с бюллетенями надежно прикрывают спинами, а один член комиссии не знает сколько и за кого насчитал его коллега. Поэтому результаты подсчета голосов знает только тот человек которому шёпотом или на бумажках каждый член комиссии передал свои сведения. Озвучивает он правильные сведения или те которые ему заранее сбросили из исполкома - не известно. В Украине такого просто не может быть. Ведь после того как все голоса посчитаны, представители одного кандидата пересчитывают голоса поданные за другого кандидата. Поэтому у украинцев и нет проблемы с признанием выборов, а белорусские «выборы» категорически не признают уже почти два десятилетия.

Что касается политического выбора украинцев, то это голосование было протестным. Особенно это касается молодежи, которая массово пошла на выборы голосовать за нового политика.

Фото: orsha.eu

Фото: orsha.eu