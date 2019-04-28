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В Судане военные и гражданские ведут переговоры о совместном управлении

  • 28.04.2019, 21:16

Пришедшие к власти после свержения правителя военные и оппозиция достигли принципиального согласия.

В Судане военные, пришедшие в этом месяце к власти после свержения президента Омара аль-Башира, и представители оппозиции достигли принципиального согласия о создании военно-гражданского переходного правительства, которое должно привести страну к свободным выборам, передает «Радио Свобода».

Переговоры между военными и оппозицией, массовые акции протеста которой подорвали стабильность режима Башира, ранее были прерваны, однако возобновились после того, как военные пообещали пойти на уступки.

В субботу состоялась первая формальная встреча двух делегаций.

Как сообщают агентства, сторонам пока не удалось достичь согласия о распределении полномочий между военными и гражданскими в новом переходном органе, а также о сроках переходного периода.

По данным The Guardian, оппозиция настаивает на 8 из 15 мест в переходном совете, военные же хотят сохранить большинство в нём за собой.

Сейчас Суданом управляет Высший военный совет, состоящий из 10 человек.

Омар аль-Башир правил страной 30 лет. Военные поместили его в тюрьму. Ряд представителей оппозиции выступает за выдачу его Международному уголовному суду в Гааге, который подозревает его в организации преступлений в провинции Дарфур.

В последние месяцы правления аль-Башира, по данным СМИ, повышенную активность в Судане проявляли структуры, связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Сообщений о каких-либо их действиях в связи с нынешней обстановкой в Судане пока не поступало.


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