Владимир Владимирович, вы в курсе, что у вас нефть покупать перестанут вообще? 8 Илья Вайцман

29.04.2019, 13:39

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Иллюстрационное фото

Еще раз про хлорорганику в «Дружбе».

Совершенно понятно, что ни через какой мелкий узел приема нефти вбросить в трубы столько даже и чистой хлорорганики, чтобы испортить около 3+ миллионов(!) тонн нефти просто нереально. Это надо было туда несколько поездов вбить за несколько недель. Конечно, никто ничего подобного не делал, никакие "вредители" и "диверсанты". И "плохую нефть" там тоже не принимали - ну, т.е., даже если и принимали, то заметного влияния на качество нефти в магистральной трубе "Транснефти" она оказать не могла, просто по своему количеству.

Все было проще и страшнее: с 2012 года разрешили использовать хлоросодержащие соединения для "стимулирования" нефтеотдачи, а после введения секторальных санкций против российской нефтянки процесс стал лавинообразно ускоряться. Что же случилось сегодня? Просто выдавливающая нефть масса воды, без меры насыщаемая хлоросодержащими соединениями достигла отборных скважин. И, судя по резкости процесса, случилось это на каком-то огромном месторождении, с тысячами скважин. У кого именно из "титанов" это случилось? Представления не имею.

Но гораздо интереснее другое: проблема не имеет быстрого решения, потому что отравлено хлором, я думаю, не одно месторождение и не у одной компании - просто на других хлоросодержащие "выжимные" воды еще не добрались до тех скважин, откуда нефть отбирается, но это только вопрос времени. Закачано в землю хлора невообразимое количество, и достать его оттуда обратно невозможно. В обозримом будущем вся российская нефть (бОльшая ее часть) станет непригодной для переработки без дополнительной дорогостоящей очистки от хлоросодержащих соединений.

Urals и так не самая высококачественная нефть, но с такой доочисткой она вообще переходит в категорию "на кой хрен нам это счастье надо?!" Европейским потребителям глобально выгоднее один раз перенастроить свои НПЗ на нефть из Персидского залива (например), чем постоянно [заниматься ненужным, но интенсивным сексом] за свои деньги с российской нефтью мало того, что невысокого, так еще и непредсказуемого качества.

Владимир Владимирович, вы в курсе, что у вас нефть покупать перестанут вообще? Что?? Нет, и китайцы тоже эту дрянь покупать не будут. Нет, ни по какой цене - и без вас продавцы имеются.

...ну и все.

P.S. Кажется, я точно знаю, кого можно считать врагами народа без кавычек.

Илья Вайцман, «Фейсбук»