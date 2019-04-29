«Пограничник выстрелил ему в спину возле родительского дома» 11 29.04.2019, 18:24

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Владимир с сыном

Что известно о задержании нарушителя в Поставском районе?

Сморгонские пограничники заметили нарушителя границы. Мужчина пытался сбежать. Погоня завершилась стрельбой, в настоящее время нарушитель в больнице. Это официальная версия произошедшего 27 апреля на белорусско-литовской границе.

Но местные жители утверждают, что в этой истории не все так просто. И стреляли в мужчину не в лесу у границы, а прямо в его деревне.

Известно, что раненого зовут Владимир Зинкевич. Ему 31 год. Владимир родом из деревни Муляры Поставского района. Проживает в Поставах вместе с «гражданской женой». Растят трехлетнего сына, пишет nn.by.

Чем занимается Владимир, точно неизвестно. Одни его знакомые уклоняются от прямого ответа.

Другие говорят, что официально Владимир нигде не работает:

«Он после школы пошел в техникум. А потом ездил на Москву. Приехал, построил большой дом. Делал внутри ремонт. Официально нигде не работал. Чем мог заработать деньги на недвижимость, тоже неизвестно».

Сестра Владимира, Ирина, рассказала, что ее брат работал на стройке в России, занимался всем чем можно.

А в тот день Владимир с помощником ездил по полям на машине и собирал металлолом. Помощник Михаил, местный житель, к настоящему времени задержан.

«Он алкоголик, бомж, жил на стройке как сторож, помогал Володе», — коротко охарактеризовали Михаила местные жители.

Машину, в которой находились Владимир и Михаил, остановили пограничники, потребовали предъявить документы. Но у Владимира не было с собой паспорта.

Родственники настаивают — Владимира остановили не на границе, а на дороге у деревни Чичели. По их словам, это в 6—7 километрах от границы. Но иметь при себе паспорт — обязательное требование в этой зоне.

Владимир позвонил Андрею, своему другу из Муляров. Попросил, чтобы тот забрал его на машине.

«Наша Нива» связалась с Андреем.

«Я как раз был за рулем в соседней деревне. Володя позвонил мне, говорит, нужна помощь, быстро подъезжай в Чичели. По пути я встретил еще одного знакомого, он сел ко мне.

Я подъехал в Чичели. Было два «уазика» и восемь пограничников. Вова стоял с ними, со своей собакой играл, — рассказал Андрей. — Володя спокойно подошел ко мне, посадил собаку в машину. Сел сам и сказал: поехали. Говорит, надо за паспортом ехать. Ни о каком конфликте он не говорил.

Я поехал быстро, мы по дороге даже не говорили про пограничников — ну нужен паспорт и нужен. Я не видел, чтобы за нами ехали пограничники».

Андрей говорит, что на машине они спокойно приехали в Муляры, это менее 2 км пути.

«Я вышел из машины и пошел к себе в дом, а Володя побежал в свой. Слышу, визг тормозов, смотрю: подъехал «УАЗ» с мигалками, — говорит Андрей. — Возникла какая-то потасовка, прозвучали выстрелы. Послышались крики, я побежал туда. Смотрю — Володя на земле, рядом с ним сестра, его сын маленький, его мать… Люди стоят вокруг…

Я спросил: кто стрелял? Пограничник говорит: «Я».

Ирина, сестра Владимира, рассказала «Нашей Ниве» свою версию событий. В тот день она была во дворе родительского дома вместе с племянником — трехлетним сыном Владимира.

«Володе стреляли в спину, это было метрах в 50-ти от родительского дома. Прямо на улице.

Я была во дворе с племянником. Говорят, сначала пограничник стрелял в воздух. Я слышала два хлопка. Один, и через секунд десять — второй.

Я увидела: пограничник побежал с криком: «На колени!». Я побежала на шум, а за мной побежал трехлетний сын Володи.

Вова уже лежал на земле с дыркой в груди: пуля попала в спину и прошла навылет. Шла кровь, — рассказывает Ирина. — Пограничник побледнел и стал звонить по телефону.

Я говорю: ты скорую вызываешь? А он говорит там кому-то в телефон, чтобы скорую вызвали — то есть сам звонил не врачам.

Подбежал второй пограничник. Я говорю: сделайте что-нибудь! Но один пограничник стоит и по телефону разговаривает. Другой стоит и кричит на меня: мол, чего это я кричу на них?!

В итоге, те пограничники все же достали санитарный пакет, сделали марлевую повязку Володе на грудь. А потом я сама вызвала скорую. Прошло на тот момент где-то уже четыре-пять минут.

Я набрала скорую, сообщила, что стреляли в мужчину, деревня Муляры — был уже вызов? Мне отвечал оператор, что мой вызов первый.

Подбежал знакомый парень, тоже набрал врачей, предложил, чтобы мы положили Владимира в машину и повезли навстречу скорой. Так и сделали. Через 20 километров встретили скорую.

Если бы мы оставались ждать «скорую» на месте еще 20 минут, я не знаю, выжил ли бы он».

Ирина уверяет, что пограничники стояли и не знали, что делать.

«Пограничник, который стрелял, поехал с нами — мы сказали ему, чтобы сел в машину, да и надо было зажимать рану. Этот пограничник — нам так и не сказал даже, как его зовут, — все время был на связи с кем-то, все время был на телефоне.

Потом я поехала в скорой с братом. Пограничник тоже приехал в больницу с нашим водителем, — говорит Ирина. — И после этого приехала куча пограничников — человек семь. Никто не представлялся. С нами пытался разговаривать какой-то майор. Имя свое не назвал.

Затем приехала какая-то гражданская машина с военным за рулем. На ней увезли пограничника, который стрелял».

По словам Ирины, поставские врачи вызвали хирурга из Витебска, сами стали делать переливание крови и дренаж легкого. Приехала и бригада врачей из Минска.

«В ту же ночь после происшествия ко мне ночью приехали люди. Типа из «пограничного КГБ», я там не особо разбираюсь. Короче, те, которые занимаются военными. Были в штатском. Сказали, что если на нас будет давление со стороны милиции, пограничников, то чтобы сразу обращалась напрямую к ним», — рассказала Ирина.

Что сейчас с тем пограничником, который стрелял, и в каком он статусе, Ирина не знает.

Владимир жив, в реанимации в Минске. Тяжелое, но стабильное состояние, простреляно легкое.

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский прокомментировал эту историю журналистам БелТА.

«Задержанный находится в 432-м главном военном клиническом медицинском центре, угрозы жизни нет. При задержании пограничным нарядом ему была оказана неотложная медицинская помощь, а также организована его оперативная доставка в районную больницу, — сказал Бычковский. — Данный гражданин ранее неоднократно попадал в поле зрения пограничников и других правоохранительных органов в связи с его противоправной деятельностью. В частности, привлекался к уголовной ответственности и почти 50 раз — к административной.

Кроме того, в группе с ним находились ранее судимые за незаконный оборот наркотиков и привлекавшиеся к административной ответственности, в том числе за нарушение пограничного законодательства. При задержании мужчина с помощью сообщника попытался скрыться и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников органов пограничной службы, находившихся при исполнении служебных обязанностей».