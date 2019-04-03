В парке Серенгети впервые сфотографировали зебру-блондинку 1 3.04.2019, 17:07

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Очевидно, что табун не гонит альбиноса, а принимает его за своего.

Блондинка-зебра была обнаружена в Национальном парке Серенгети. Животное попало в объектив фотографа Серджио Питамица, когда он наблюдал за сезонной миграцией зебр, пишет «Вокруг света».

«Сначала я думал, что это зебра, которая вывалялась в пыли», — говорит фотограф.

По словам экспертов, несмотря на нежно-кофейный цвет полосок, эта зебра — альбинос. И хотя альбиносы иногда встречаются в неволе, это первая зебра-блондинка, которая было замечена в дикой природе.

Несмотря на уникальность, фото только подтверждает, что табун черно-белых родственников принимает альбиносов вполне нормально.