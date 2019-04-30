Нефтяной урок 2 Татьяна Маненок, «Белрынок»

30.04.2019, 9:58

2,602

Татьяна Маненок

Фото: tut.by

После скандала с «грязной» нефтью Россия может потребовать акции белорусских НПЗ.

Ситуация с поставками некачественной российской нефти на белорусские НПЗ должна стать поучительным уроком для Беларуси. Нужно не заявлять, а наконец-то реально диверсифицировать поставки нефти, чтобы отечественные заводы снова не оказались в подобном положении.

Белорусские НПЗ как вынужденные «фильтры»

За последние десятилетия белорусские НПЗ впервые столкнулись с такой масштабной проблемой по вине российского поставщика трубопроводной нефти.

В Беларуси тревогу забили 19 апреля, когда российская Urals с хлорорганикой пришла по нефтепроводу «Дружба» на Мозырский НПЗ. На заводе старались минимизировать проблему, разбавляя некачественную нефть другими сортами нефти, которая поставляется на завод по железной дороге. Тем не менее, 22 апреля из-за некачественной нефти на заводе вышло из строя дорогостоящее оборудование.

«Нафтану» повезло чуть больше, поскольку он получает российскую нефть по «Дружбе» с двух направлений: по трубе Унеча — Полоцк, где находилась нефть с хлорорганикой, и по трубе Сургут-Полоцк, по которой прокачивается «чистая» нефть. По этой трубе 24 апреля на «Нафтан» пошла качественная нефть.

Из-за падения качества нефти обоим заводам пришлось резко снизить загрузку своих мощностей — примерно наполовину. Как следствие, Белорусская нефтяная компания (БНК) вынуждена была на несколько дней приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. БНК поставляет светлые нефтепродукты преимущественно на рынки сопредельных стран — Украины, стран Балтии, Польши, Молдовы, а темные нефтепродукты — в страны дальней дуги через порты Балтийского моря.

Европейским НПЗ помогла диверсификация

С нефтяным форс-мажором столкнулись не только белорусские НПЗ, но и европейские заводы. Поставки некачественной российской нефти остановили Польша, Украина, а также Венгрия, Германия, Словакия,Чехия. Однако никто из европейских НПЗ с проблемами, аналогичными белорусским, не столкнулся.

В частности, польский оператор участка нефтепровода «Дружба» PERN не стал подвергать риску работу НПЗ в Плоцке и 24 апреля остановил транзит российской нефти по этому нефтепроводу. При этом серьезных последствий для польского НПЗ эта остановка не имела. Объем переработки нефти на заводе ORLEN в Плоцке, несмотря на приостановку поставок нефти, не изменился.

«До момента восстановления поставок по трубопроводу «Дружба» на завод в Плоцке ORLEN будет осуществлять все поставки сырья морским путем до Гданьска, а далее — по нефтепроводу до Плоцка, реализуя долгосрочный контракт с Saudi Aramco Oil Company и покупки по формуле spot», — отмечалось в сообщении компании.

Крупнейший польский топливный концерн Orlen в состоянии загрузить свой НПЗ нефтью морским путем на 100%, заявил член правления Orlen по вопросам развития Збигнев Лещиньский на пресс-конференции 25 апреля. «Благодаря диверсификации мы имеем полный контроль над ситуацией», — подчеркнул он.

Станет ли реальностью нефтяная альтернатива для Беларуси?

В середине апреля этого года Лукашенко поручил ускорить модернизацию белорусских НПЗ. «Надо особое внимание в силу сложившихся обстоятельств обратить на окончание, притом скорейшее, модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов, чтобы мы не ходили с протянутой рукой и ни кому не кланялись, а покупали как все на мировом рынке», — заявил Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту.

Понятно, что пока НПЗ не закончили модернизацию, а в РФ не завершили налоговый маневр, альтернативные поставки нефти в Беларусь экономически нецелесообразны. Сейчас белорусские заводы покупают российскую нефть по цене примерно 80% от мировой, цена российской нефти приблизится к мировой, как предполагается, с 2024 года.

В последние годы БНК постоянно мониторит ситуацию на нефтяном рынке и прорабатывает возможные логистические схемы поставки альтернативной нефти. В частности, тестовые партии альтернативной нефти в объеме чуть более 80 тыс. тонн были поставлены на белорусские НПЗ в конце прошлого — начале текущего года.

Судя по всему, теперь БНК стремится организовать системные поставки нефти в Беларусь.

Заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб в кулуарах семинара-конференции «Экспорт в ЕС продукции концерна «Белнефтехим» 23 апреля сообщил журналистам, что до конца 2019 года компания намерена поставить альтернативную нефть на белорусские НПЗ.

По его слова, это будут «либо балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация». Так как Мозырский НПЗ находится ближе к Украине, то, как было сказано, сюда, возможно, нефть будет поставляться через Украину. «Нафтан» ближе к прибалтийским портам, — соответственно, на этот завод логично рассматривать поставки через порты прибалтийских стран.

Замгендиректора БНК также сообщил, что белорусские НПЗ могут перерабатывать 18 сортов нефти, поэтому возможна поставка нефти из Азербайджана, Саудовской Аравии, Нигерии, — «все будет зависеть от цены».

На вопрос обозревателя БЕЛРЫНКА, о каких объемах нефти может идти речь, С. Гриб сказал, что предполагаются поставки через прибалтийские порты в объеме 200-300 тыс. тонн в месяц. Затем эта нефть по железной дороге будет доставлена на «Нафтан».

Для организации постоянных поставок альтернативной нефти белорусская сторона рассматривает возможность покупки инфраструктуры в портах Латвии и Литвы.

«Все будет зависеть от условий, которые предложат наши партнеры из стран Балтии. Но одним из существенных моментов при решении вопросов, связанных с приобретением портовой инфраструктуры, для нас будет являться возможность того или иного терминала приемки нефти с моря», — подчеркнул С. Гриб.

В своем выступлении на семинаре он отметил, что существующая сегодня ситуация в портах стран Балтии позволяет компании «быть более агрессивной на этом рынке».

«Поток российских нефтепродуктов через порты стран Балтии ограничен, есть определенный запрет на поставки российских нефтепродуктов через порты этих стран. Мы являемся основным поставщиком нефтепродуктов через порты стран Балтии. Соответственно, на разных уровнях мы видим интерес со стороны литовского, латышских партнеров по развитию бизнеса в части перевалки и создания определенных условий по перевалке нефтепродуктов», — отметил С. Гриб.

«Обсуждается ли вопрос поставки альтернативной нефти в Беларусь по «трубе через Украину?» — спросила обозреватель БЕЛРЫНКА. «Тоже обсуждается. Но это уже будущая перспектива», — ответил замгендиректора БНК.

В кулуарах на международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы» 9 апреля в Минске обозреватель БЕЛРЫНКА спросила у директора по энергетическим проектам НТЦ «Психея» (Украина) Геннадия Рябцева, при каких условиях может снова заработать нефтепровод Одесса-Броды в направлении Беларуси?

— Одесса-Броды будет востребован в том случае, если он будет загружен полностью – а это от 5 млн. тонн нефти в год и выше. Однако польским компаниям этот вопрос пока неинтересен.

— А Беларуси?

— Есть целый ряд возможностей по загрузке этого нефтепровода. И Украина предлагала Беларуси варианты по загрузке трубопровода Одесса-Броды, в том числе и во время визита Петра Порошенко в Минск. Но они не вышли в конкретные предложения и, насколько мне известно, не попали в итоговый документ. Обсуждались как опция, как возможность.

Ну а дальше все будет зависеть от того, договорится ли Беларусь с Россией о снятии периодически возникающих разногласий в этой сфере.

— А вы как думаете, — договорятся?

— Думаю, что договорятся. Поэтому и рассматривается возможность частичной приватизации ряда белорусских предприятий.

— Откуда у вас такая информация?

— Она вытекает из логики взаимоотношений России и Беларуси.

Беларусь, к сожалению, из-за несоизмеримости потенциалов двух государств вынуждена очень часто выступать в роли просящего. Просто просить уже не получается, потому что Кремль требует чего-то взамен. А что-то взамен – это акции тех предприятий, которые интересны РФ. Это, в том числе, и акции предприятий нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси.

— Зачем Беларуси продавать свои НПЗ, если заводы в 2019-2020 годах самостоятельно завершат модернизацию и потенциально будут способны перерабатывать альтернативную нефть?

— Беларуси придется чем-то поступиться. А россияне и спрашивать не будут. Они скажут: а мы вам со следующего квартала не будем поставлять нефть без пошлины…

Так что, думаю, будут просчитываться все варианты. И я не знаю, какой вариант выберут в Минске.

Татьяна Маненок, «Белрынок»