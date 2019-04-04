Строитель из Минска: После зарплаты за январь желание уволиться усилилось 2 4.04.2019, 13:15

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Как Лукашенко обманул специалистов строительной отрасли.

«Прекратите плакать о недостатке хороших специалистов. Путь один — платите им нормально», — потребовал Лукашенко, когда критиковал правительство из-за проблем с кадрами в строительстве. Он потребовал поднять зарплаты строителям и уравнять их заработки по регионам, чтобы те не уезжали за границу. В Минстройархитектуры признали: в соседних странах заработки строителей выше до 6 раз, чем у нас.

В редакцию tut.by стали приходить письма строителей: обещанную прибавку они не получили. Журналисты узнали, изменились ли с начала года зарплаты и как в целом обстоят дела в отрасли.

Строитель из Минска: «После зарплаты за январь желание уволиться еще больше усилилось»

Строители, которые обратились в редакцию, рассказывают, что существенных изменений в зарплате в этом году не увидели. «Зарплаты строителям с 1 января не поднимали, как обещали. Решение временно заморожено», — говорится в одном из них. «Инженеры стали получать больше, а строители меньше. Судя по зарплате за январь, желание уволиться еще больше усилилось», — пишет другой специалист.

Монтажник Дмитрий из Минска как раз из тех, кто пока не дождался повышения. Он работает на предприятии МАПИД. Мужчина трудится в строительстве с 2012 года, сейчас он специалист четвертого разряда.

Сейчас у Дмитрия рабочий восьмичасовой день, в пятницу он трудится до 15.45.

«Когда горят сроки сдачи объектов, пишутся приказы на субботу. Там идет сдельная оплата — если в будние получается в районе 30−40 рублей, то за субботу выходит около 65 рублей», — объясняет мужчина.

Строитель вспоминает, что раньше его зарплата была вдвое больше — в 2012 году за первый месяц работы после училища он получил около 1000 долларов. По его словам, заработки начали падать в конце 2013 года.

Не ощутил повышения заработка в этом году и минчанин Илья Гавриленко, он уже 6 лет работает монолитчиком на строительном госпредприятии.

— Я работаю вахтами, 15 дней без выходных, смены составляют 12 часов. И мой заработок зависит от объемов, при этом есть норма часов, которую обязательно нужно выполнить. Но расценки у нас из 2000-х. Как был «куб» бетона 50 долларов, так он и в 2019 году остался на том же уровне.

Илья рассказывает, что иногда строителей отправляют от предприятия в зарубежные командировки. Год назад мужчина вахтовым методом ездил на полгода в Тулу, где помогал строить металлургический завод. Несмотря на дальнее расстояние, зарплата оказалась сравнима с выплатами в Беларуси. «Мы ехали за тысячу километров и получали те же 800 рублей», — вспоминает он.

Сейчас я просто живу от зарплаты до зарплаты. Снимать квартиру дорого, поэтому я с семьей живу в общежитии на 12 квадратных метрах. Пока не можем даже на квадратный метр своего жилья насобирать. Слишком хорошего питания и дорогой одежды у нас тоже нет.

И все же Илья пока не собирается менять работу. По его словам, на негосударственных предприятиях довольно часто задерживают зарплату, также там нет оплачиваемого отпуска и больничного.