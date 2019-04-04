«Посылки могут лежать 15 дней» 11 4.04.2019, 18:22

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Фото: БелТА

Белорусы жалуются, что после внедрения нового ПО почта стала работать гораздо медленнее.

В середине марта наши читатели рассказывали о том, как посылки и письма задерживаются и их приходится ждать дольше обычного. «Белпочта» тогда объясняла, что внедрили новый программный продукт, и извинялась за неудобства, обещая, что все заработает в скором времени. Прошел месяц с момента внедрения нового оборудования, но, по словам ожидающих посылки, ситуация не только не изменилась, но даже ухудшилась, пишет «Онлайнер».

«В последний месяц после того, как данная организация перешла на новое ПО, доставка корреспонденции и посылок занимает о-о-очень долгое время. После прохождения таможни посылки лежат по 15 дней и никуда не двигаются», — пишет читатель.

«Не могли бы вы разобраться, что происходит с доставкой посылок „Белпочтой“. Посылки зависают то на таможне, то проходят таможню и зависают. Уже недели две творится какая-то дичь», — сообщает второй.

«Посылка, прошедшая таможню, ехала до отделения почты с 19 марта, а прибыла 3 апреля, — говорит форумчанин с ником big_MAK78. — Причем, согласно отслеживанию, прибыла на почту 1 апреля».

Это что. Пользователю Ruslan167 доставляли посылку из Минска в Пинск почти месяц. В доказательство своих слов показывает скриншот.

Возмущенные пользователи уже составили петицию с требованием восстановить нормальную работу «Белпочты».

«Сегодня посылки из-за рубежа прилетают в Беларусь за неделю, а потом могут две-три недели находиться в таможенной зоне и еще столько же времени добираться до конечного адресата. Статистика по доставке отслеживаемых почтовых отправлений ведется Всемирным почтовым союзом, если нынешние тенденции сохранятся, то Беларусь может в этом вопросе оказаться аутсайдером среди всех стран мира», — заключают авторы петиции.

Что говорит почта?

Почтовики объясняют: с 19 марта возобновлена возможность отслеживания почтовых отправлений. А то, что происходит сейчас, — это результаты сбоев.

— В настоящее время из-за произошедших ранее технических сбоев при внедрении нового программного продукта по слежению за регистрируемыми почтовыми отправлениями, к сожалению, имеют место случаи увеличения сроков обработки международных почтовых отправлений, а также некорректного отображения информации о пути прохождения почтовых отправлений на интернет-сайте в разделе «Слежение за почтовыми отправлениями», — пишет почта. — Внутренние почтовые отправления, а также отправления международной ускоренной почты доставляются адресатам в установленные сроки. Предприятием принимаются все меры по исправлению ситуации с обработкой международных почтовых отправлений в ближайшее время. Еще раз приносим извинения за причиненные неудобства.