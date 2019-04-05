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Израильский зонд передал свое первое фото обратной стороны Луны

  • 5.04.2019, 14:07
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Фото: SpaceIL

Корабль готовится совершить посадку в лунное Море Безмятежности.

Израильский посадочный лунный аппарат Beresheet прислал снимки, которые сделал во время маневра выхода на окололунную орбиту.

Корабль готовится совершить автономную посадку в лунное Море Безмятежности вечером 11 апреля, пишет israelnationalnews.com.

Согласно сообщению представителей команды инженеров SpaceIL и Israel Aerospace Industries (IAI), корабль сфотографировал и передал на Землю впечатляющие виды Луны, сделав это во время работы двигателей, в процессе сложного маневра, который условно называют "лунный захват".

Фотографии раскрывают перед исследователями по-настоящему уникальные виды лунной поверхности в перспективе, которую невозможно увидеть с Земли. Фотографии были сделаны четвертой периферийной камерой Beresheet, с высоты 470 км над поверхностью Луны.

Добавим, 4 апреля корабль успешно выполнил самый важный маневр за время полета на Луну: выход на лунную орбиту, который позволяет аппарату войти в гравитацию нашего естественного спутника (лунный захват) и начать снижение перед посадкой. Судя по последним данным, полет продолжается в штатном режиме, все системы работают нормально.

SpaceIL приступила к разработке Beresheet в 2012 году после победы в конкурсе Lunar XPrize. Предполагается, что луноход сможет проехать по поверхности Луны не менее 500 м. Зонд несет на себе шесть 8-мегапиксельных цветных камер, магнитометр, цифровую капсулу времени и лазерные уголковые отражатели.

Фото: SpaceIL

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