Хуан Гуаидо: Мы пришли, чтобы потребовать демократию и свободу 1 7.04.2019, 8:19

1,444

Более 90% населения Венесуэлы хотят смены режима.

На фоне продолжающихся уже несколько недель перебоев с электричеством и питьевой водой десятки тысяч венесуэльцев в субботу, 6 апреля, вышли на улицы городов страны с протестом против режима Николаса Мадуро. Президент страны Хуан Гуаидо, призвавший своих сторонников к демонстрациям, назвал протесты в 358 городах страны началом "Операции Свобода", которая должна закончиться отставкой Мадуро, сообщает dw.com.

"Воды нет, электричества нет, теперь не должно быть Мадуро!" - скандировали участники акции протеста, выражая возмущение тяжелой гуманитарной ситуацией в Венесуэле.

Сторонники временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо во время демонстрации в Каракасе 6 апреля 2019 года

Фото: reuters

Гуаидо : 90 процентов населения Венесуэлы хотят смены режима

"Мы здесь не только для того, чтобы требовать электричество и воду. Мы пришли, чтобы потребовать демократию и свободу, - заявил Гуаидо , обращаясь к демонстрантам в Каракасе. - Мы не должны свыкаться с этим, мы не должны мириться. Мы больше не допустим, чтобы эти мошенники держали в руках нашу страну".

По словам Гуаидо , на сегодняшний день более 90 процентов населения Венесуэлы хотят смены режима. В связи с этим политик призвал своих сторонников вновь выйти на улицы в среду, 10 апреля, "с удвоенной силой протеста".

Кроме того, Гуаидо сообщил, что скоро в Венесуэле состоится международная конференция по вопросу преодоления социального и политического кризиса. Однако точная дата мероприятия не была названа.

По информации венесуэльской газеты El Naсional, во время протестов в городе Маракайбо на северо-западе страны около 30 активистов получили травмы при столкновениях с полицией. В том же городе были временно задержаны два депутата от оппозиции, о чем они сами сообщили телеканалу VPItv.

Политический кризис в Венесуэле

Венесуэла уже более двух месяцев переживает тяжелый политический кризис. Сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок 22 января 2019 года в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран ЕС, а также США, Канада, Австралия, ряд стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуаидо законным лидером государства.

Во вторник, 2 апреля, Законодательное собрание Венесуэлы лишило президента страны Хуана Гуаидо депутатской неприкосновенности. В связи с этим ему теперь грозит задержание.