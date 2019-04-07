Участник протеста в Бресте: Я больше не доверяю милиции и власти 2 7.04.2019, 19:07

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Фото: svaboda.org

Более трехсот брестчан вышли на акцию протеста против аккумуляторного завода.

Волна репрессий противников аккумуляторного завода со стороны властей не испугала брестчан, на традиционное кормление голубей на площадь Ленина 7 апреля пришли более 300 человек.

Власти попытались размыть протест спортивным праздником «Вперед к Европейским играм», туда пригласили школьников, но эта акция в результате никак не помешала протесту.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Люди на площади обсуждали заведенное на этой неделе уголовное дело против Моисея Мазько и арест его сына. Противники завода уверены, что это провокация местной власти.

— Я больше не доверяю милиции и власти, раньше доверял ГАИ, но теперь вижу, на какие грязные провокации они способны, – говорит «Белсату» один из участников протеста.

Фото: svaboda.org

После традиционного кормления голубей на площади протестующие колонной прошли по улицам Пушкинская и Советская и продолжили свой маршрут до площади возле ЦУМа. По ходу движения протестующие скандировали: «Нет заводу».

Фото: svaboda.org

Милиционеры в штатском и в форме наблюдали за тем, что происходит, со стороны и никаких активных действий не предпринимали. Но перед самым началом акции был задержан брестчанин Александр Козлянко, он ехал в центр города на велосипеде, милиция задержала Козлянко на основании того, что у него якобы краденый велосипед. Александра доставили в Московский РОВД и через два часа отпустили.

Фото: svaboda.org

— Люди устали молчать, люди возмущены, что власть их не слышит, поэтому тихие протестные акции стали громкими, – заявил «Белсату» правозащитник Роман Кисляк.

Первый раз на площади Ленина брестчане собрались 25 февраля прошлого года. С тех пор люди выходят на площадь каждое воскресенье, пишут жалобы и обращения, собрали 40 тысяч подписей, но власти делают вид, что ничего не происходит.

Фото: svaboda.org

Аккумуляторный завод под Брестом уже фактически построен, его запуск планировался в марте, но он так и не был запущен. Комиссия, принимавшая завод в феврале, так и не приняла первую очередь объекта. Как нам стало известно, приемочная комиссия вновь будет работать на заводе с 11 до 21 апреля.

Фото: svaboda.org