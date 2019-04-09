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Пока белорус был на заработках, сельсовет снес его дом

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  • 9.04.2019, 7:58
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В сельсоветах работает коррупционная схема?

Пока житель деревни Короватичи, что на Гомельщине, работал в другом месте, местный сельсовет разрушил и закопал его дом, в котором он и теперь зарегистрирован, сообщает «Белсат».

Кто виноват, и что теперь делать человеку, который к тому же остался без ноги?

Алексей Коротков приобрел дом в 2004-м, выбрав место рядом с отцовской родиной, в деревне Короватичи Речицкого района. А в 2015-м, пока хозяин был на заработках, сельсовет дом снес.

«Мне объяснили, что они боялись, что дети залезут на чердак или в дом, разжигать костер или печку и сделают пожар», - рассказывает Алексей Коротков.

Алексей Коротков по-прежнему прописан по адресу улица Сухорукова, где стояла снесенный дом, и другого жилья не имеет. По его словам, местные власти не то что не спросили его согласия, но даже и не сообщили о сносе.

«Ничего мне не давали, никто не извещал об этом. Я узнал от людей, что просто снесли. Я в тот момент работал в Переволоке смотрителем», - продолжает Алексей Коротков.

Потеряв работу и не имея жилья, Алексей Коротков некоторое время жил в заброшенных зданиях в Речице. Ко всему, недавно ему ампутировали ногу из-за неправильно поставленного диагноза - неделю мужчина лечил «легкий удар», а потом с помощью активиста Александра Алмаева обратился в областную больницу.

«Получилось, это не удар, а лопнули сосуды или что-то - не поступала кровь к пальцам ноги, и началась гангрена».

Алексей Коротков уже почти два с половиной месяца лежит в Речицкой больнице. Выписываться ему некуда.

«У сельсовета такого жилья, чтобы сразу заселился и живи, наверное нет, но надо посмотреть, может, где-то в хозяйствах-то есть. Мне трудно что-то сказать, я буквально две недели работаю», - отвечает председатель сельсовета Константин Сакир.

И это уже третий председатель сельсовета от момента сноса дома. В сельсовете бездомному выдали справку, что он нуждается в жилье.

«Я понимаю так, что работает коррупционная схема, и руководители сельсоветов заинтересованы в сносе домов, так как на это из бюджета выделяются деньги», - объясняет активист Александр Алмаев.

По мнению активиста, сносят дома, не спрашивая у хозяев, в тех случаях, когда человек не способен защититься. Правозащитники же подчеркивают, что право на собственность является конституционным и именно государство должно его защищать. Правозащитник Леонид Судаленко говорит:

«Даже если дом обветшавший, пришел в негодность, все равно на государственных чиновниках лежит обязанность получить письменное разрешение его собственника на износ, утилизацию».

Если же дом снесен без письменного согласия владельца, правозащитник советует требовать денежной компенсации в местном исполкоме или через суд. Алексей утверждает, что согласия на снос дома не давал, но в благоприятное решение дела не верит: «Меня в этом суде раздавят, как таракана ...».


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