Независимая журналистка из Гомеля добивает правды с помощью ООН 9.04.2019, 14:48

Наталия Кривошей

Дело Наталии Кривошей на международном уровне ведет Леонид Судаленко.

Комитет по правам человека ООН принял к рассмотрению жалобу гомельской журналистки-фрилансера Наталии Кривошей. Ее жалоба зарегистрирована под №3287/2019 и направлена белорусскому правительству для комментария по существу поставленных вопросов (нарушение права на сбор, хранение и распространения информации), пишет гомельская «Весна».

Об этом стало известно 10 апреля из официального письма представителю журналистки, юристу Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Леониду Судаленко, который ведет ее дело на международном уровне.

В течение 2015 года районные суды Гомельского региона четыре раза штрафовали журналистку на общую сумму, превышающую 1500 долларов США за сотрудничество с телеканалом «Белсат». Например, 10 июня 2015 года судья суда Центрального района Гомеля Марина Домненко оштрафовала журналистку на максимально возможный штраф (9 000 000) рублей лишь только за то, что Наталия взяла интервью у соседей покончившей жизнь учительницы.

Во всех случаях Наталия Кривошей исчерпала все внутренние средства защиты, включая обращения в Верховный суд и к Генеральному прокурору, однако защиты своих прав внутри страны не нашла.

В 2015 году Наталия Кривошей работала совместно с гомельским журналистом-фрилансером Кастусем Жуковским, жалобы которого также находятся на рассмотрении в КПЧ ООН. В настоящее время здесь также рассматриваются жалобы гомельской журналистки Ларисы Щиряковой, журналистки с Березы Тамары Щепёткиной, журналиста с Могилева Александра Буракова. Указанные журналисты входят в состав БАЖ, их дела в КПЧ ООН ведет юрист ассоциации Леонид Судаленко.

Напомним, в отношении независимых журналистов-фрилансеров белорусское правительство ведет бескомпромиссную борьбу. Несмотря на возросшее количество жалоб в Комитете ООН по правам человека чиновники продолжают твердить – аккредитация благо, которое не замечают журналисты.

Юрист БАЖ Леонид Судаленко считает, что другого пути, кроме как поднимать эти вопросы на международном уровне не существует. Журналисты должны показывать чиновникам, что на информацию не нужно спрашивать разрешение у государства.

«В понимании европейских ценностей и стандартов прав человека аккредитация является инструментом, облегчающим возможности журналистов на получение информации, наши же чиновники считают ее разрешением на работу», - подчеркивает эксперт.