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В Сморгони на параде заметили батюшку в военной рясе и с медалями

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  • 10.05.2019, 12:49
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Фото: shliah.by

Священник оказался сослуживцем Путина.

9 мая в Сморгони прошло торжественное шествие, посвященное Дню Победы. В колонне местные жители заметили батюшку в необычном одеянии — священнослужитель был облачен в рясу в стиле милитари, сообщает tut.by.

«В белорусской армии появились боевые маги», — так пользователи комментировали фотографию в Сети. Протоиерей Валентин Шелест — а это именно он был на параде в Сморгони — только смеется и говорит, что у него «уже не тот возраст, чтобы становиться звездой Интернета».

Священник является настоятелем храма в честь благоверного князя Александра Невского в Крево и одновременно служит в маленькой деревянной церкви святого Архангела Михаила в Сморгонской пограничной группе воинской части № 2044. А необычная ряса настоятеля имеет свою историю.

Фото: eparhia.by

— Я более 20 лет провожу службы у пограничников. Сначала все проходило в маленькой комнате в одной из казарм, а потом, в 2003 году, мы построили деревянный храм. Можно сказать, что я более востребован у военных, чем у гражданских. В Крево приход небольшой, по воскресеньям там собирается всего 15−20 человек. Конечно, храм бывает и полон, но это только в дни больших праздников, — рассказывает отец Валентин.

Он, говорит, с детства мечтал стать священником, однако в свое время он отслужил срочную службу в группе советских войск в Германии. Говорит, что служба его проходила в том же подразделении, в котором служил будущий президент России Владимир Путин.

Фото: eparhia.by

— А рясу мне еще 25 лет назад подарил Анатолий Лаппо, который сейчас является председателем Госпогранкомитета Беларуси. Понимаете, раньше на кораблях и в сухопутных войсках были военные капелланы. Сейчас эта традиция возрождается. И я себя чувствую именно таким военным капелланом. Что касается медалей — то это церковные и воинские награды, — рассказывает отец Валентин.

Анатолий Лаппо служил в Сморгонском пограничном отряде с 1992 по 2008 году. С 2004 года руководил отрядом. Сейчас в воинской части ни одно мероприятие не проходит без участия священника.


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