«Динамо-Минск» не продлил контракт с Андреем Сидоренко 1 11.05.2019, 12:36

Андрей Сидоренко

Фото: khl.ru

Имя преемника будет названо в ближайшие дни.

Хоккейный клуб "Динамо-Минск" не будет продлевать контракт с главным тренером "зубров" Андреем Сидоренко. Об этом клубной пресс-службе сообщил генеральный директор команды Дмитрий Басков, информирует БелТА.

Как отметили в клубе, сроки контрактов у представителей тренерского штаба "Динамо-Минск" - Андрея Сидоренко, Андрея Ковалева, Дмитрия Кравченко и Виталия Коваля истекли 30 апреля. Они пришли в клуб в начале ноября - вскоре после серии из одиннадцати поражений подряд.

Новым наставникам удалось немного исправить ситуацию и улучшить игру команды. Кроме того, национальная сборная, которую параллельно возглавлял Сидоренко, решила задачу возвращения в элиту.

"Андрей Сидоренко помог динамовцам исправить ситуацию, ему удалось положительно повлиять на компоненты игры. Многие белорусские игроки почувствовали уверенность на площадке. Но сейчас настало время двигаться дальше. Мы благодарим Андрея Сидоренко за работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере. Имя преемника будет названо в ближайшие дни", - сказал Дмитрий Басков.