Смоленская таможня задержала 100 тонн санкционных грузов из Беларуси 2 12.05.2019, 16:17

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Среди них 60 тонн яблок и 20 тонн клубники.

Смоленская таможня за майские праздники задержала 100 т «санкционки», которая следовала из Беларуси в Россию без сопроводительных документов. Речь идет о продуктах питания из Евросоюза, ввоз которых запрещен в Россию указом президента РФ Владимира Путина с 2014 года.

В трех фурах были остановлены 60 т яблок. Согласно маркировке, они были произведены в Польше, сообщает mngz.ru.

Еще один грузовик перевозил 20 т клубники. Ее происхождение не установлено. Она передана на экспертизу в Россельхознадзор.

Еще два грузовика были остановлены 9 мая. Они перевозили 20 т груш и 4 т молдавских яблок. Вся продукция ввозилась без сопроводительных документов. Она передана Россельхознадзору.