закрыть
12 мая 2019, воскресенье, 17:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Смоленская таможня задержала 100 тонн санкционных грузов из Беларуси

2
  • 12.05.2019, 16:17
  • 1,440

Среди них 60 тонн яблок и 20 тонн клубники.

Смоленская таможня за майские праздники задержала 100 т «санкционки», которая следовала из Беларуси в Россию без сопроводительных документов. Речь идет о продуктах питания из Евросоюза, ввоз которых запрещен в Россию указом президента РФ Владимира Путина с 2014 года.

В трех фурах были остановлены 60 т яблок. Согласно маркировке, они были произведены в Польше, сообщает mngz.ru.

Еще один грузовик перевозил 20 т клубники. Ее происхождение не установлено. Она передана на экспертизу в Россельхознадзор.

Еще два грузовика были остановлены 9 мая. Они перевозили 20 т груш и 4 т молдавских яблок. Вся продукция ввозилась без сопроводительных документов. Она передана Россельхознадзору.


популярное за неделю

Мнение

Не понял юмора
Не понял юмора Ирина Халип
Моя мечта - это вечная весна для Беларуси
Моя мечта - это вечная весна для Беларуси Алесь Круткин
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал Евгений Киселев
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах Сергей Доренко