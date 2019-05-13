Мечта маленького Вовы 3 Игорь Эйдман

13.05.2019, 9:23

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Игорь Эйдман

Неужели ради этого он столько лет лгал, строил интриги, копил деньги и власть?

Маленький Вова очень любил, но совсем не умел играть в хоккей. Все время падал и больно бился задницей об лед. Ребята над ним потешались и в дворовую команду брать не хотели.

Он обижался, злился и мечтал: «выросту, стану форвардом и забью десять шайб в одном матче, все тогда меня зауважают».

Во взрослой жизни Вове страшно везло. Карьера развивалась фантастически успешно. Вначале он стал перспективным чекистом, потом преуспевающим мафиози, наконец, диктатором огромной страны. Но никакие карьерные успехи не приносили ему подлинного удовлетворения. Принимая лидеров других стран в Кремле, распекая правительство или подсчитывая накопленные на оффшорных счетах миллиарды, он мечтал только об одном: как выходит на лед, забивает одну за другой десять шайб в ворота противника, а потом под триумфальные овации трибун делает круг почета.

Вова ждал своего звездного часа ни один десяток лет. Когда ему перевалило далеко за шестьдесят, он наконец-то забил десять голов в одном матче. Казалось, мечта жизни сбылась. Но в этот момент неожиданно пелена самообмана спала с его глаз. И он увидел старого, самовлюбленного дурака, так и не научившегося играть в хоккей, окруженного толпой холуев, с радостью готовых ему поддаться. Неужели ради этого он столько лет лгал, подсиживал, строил интриги, убивал соперников, копил деньги и власть? Неужели ему никогда не победить честно? От ужаса Вова упал на лед и горько заплакал...

Однако просветление длилось не дольше мгновения. Тут же он встал на ноги и вновь с самовлюбленной мордой поехал по кругу под овации охолуевшего зала.

А кроме шуток, путинские холуи хотели показать отменное физическое здоровье хозяина, а продемонстрировали его психическое нездоровье Вова-то явно впадает в детство. Старческий маразм?

Игорь Эйдман, «Фейсбук»