МИД Беларуси 10-й раз не аккредитовал независимого журналиста 13.05.2019, 18:30

Правозащитники отмечают нарушение конституционных прав и дискриминацию граждан по профессиональному признаку.

10-я попытка гродненского журналиста-фрилансера Виктора Парфененко получить официальную аккредитацию, заканчивается отрицательно, передает harodniaspring.org.

13 мая член БАЖ, который хочет официально сотрудничать с Белорусским «Радыё Рацыя», не дождавшись ответа на поданный пакет документов для аккредитации, смог дозвониться в МИД. Сотрудница этого учреждения сказала, что ответ будет направлен на адрес редакции Белорусского «Радыё Рацыя». Виктор Парфененко резонно возразил, что поскольку он подавал заявление не на регистрацию редакторской точки, а на личную аккредитацию его как журналиста, то МИД должен дать ему ответ в соответствии с обращениями граждан Республики Беларусь. Тем более, что раньше на подобные обращения он неизменно получал официальный ответ на свой адрес. Правда, в последний раз, в июне 2018 года, ему уже ответили по электронной почте.

Настойчивые требования Виктора Парфененко сообщить результаты рассмотрения его документов привели к тому, что сотрудница МИД устно ему сообщила, что заявка на аккредитацию его как журналиста не удовлетворена. Каким будет официальное объяснение отказа - пока неизвестно.

Таким образом, в очередной раз получается, что журналисты-фрилансеры оказались в замкнутом кругу и по надуманным причинам у них нет шансов аккредитоваться в Республике Беларусь. Правозащитники отмечают нарушение конституционных прав и дискриминацию граждан по профессиональному признаку.