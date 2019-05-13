закрыть
13 мая 2019, понедельник, 19:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

МИД Беларуси 10-й раз не аккредитовал независимого журналиста

  • 13.05.2019, 18:30

Правозащитники отмечают нарушение конституционных прав и дискриминацию граждан по профессиональному признаку.

10-я попытка гродненского журналиста-фрилансера Виктора Парфененко получить официальную аккредитацию, заканчивается отрицательно, передает harodniaspring.org.

13 мая член БАЖ, который хочет официально сотрудничать с Белорусским «Радыё Рацыя», не дождавшись ответа на поданный пакет документов для аккредитации, смог дозвониться в МИД. Сотрудница этого учреждения сказала, что ответ будет направлен на адрес редакции Белорусского «Радыё Рацыя». Виктор Парфененко резонно возразил, что поскольку он подавал заявление не на регистрацию редакторской точки, а на личную аккредитацию его как журналиста, то МИД должен дать ему ответ в соответствии с обращениями граждан Республики Беларусь. Тем более, что раньше на подобные обращения он неизменно получал официальный ответ на свой адрес. Правда, в последний раз, в июне 2018 года, ему уже ответили по электронной почте.

Настойчивые требования Виктора Парфененко сообщить результаты рассмотрения его документов привели к тому, что сотрудница МИД устно ему сообщила, что заявка на аккредитацию его как журналиста не удовлетворена. Каким будет официальное объяснение отказа - пока неизвестно.

Таким образом, в очередной раз получается, что журналисты-фрилансеры оказались в замкнутом кругу и по надуманным причинам у них нет шансов аккредитоваться в Республике Беларусь. Правозащитники отмечают нарушение конституционных прав и дискриминацию граждан по профессиональному признаку.


популярное за неделю

Мнение

Взятка в зеленых - придворный вариант
Взятка в зеленых - придворный вариант Владимир Халип
Мечта маленького Вовы
Мечта маленького Вовы Игорь Эйдман
Экономическая карамазовщина
Экономическая карамазовщина Константин Скуратович
Поздний брежневизм - это уже диагноз
Поздний брежневизм - это уже диагноз Александр Хоц