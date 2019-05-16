Британские эксперты назвали самые надежные авто 9 16.05.2019, 10:21

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Известные марки неожиданно попали в конец рейтинга.

Британские эксперты американской исследовательской компании J. D. Power составили необычный рейтинг надежности автомобилей в возрасте до трех лет. Результаты появились на официальном сайте компании, сообщает korrespondent.net.

Специалисты провели опрос среди 11,5 тысячи автомобилистов в Великобритании и подсчитали количество поломок на сотню машин одной марки. Было зафиксировано более 170 различных жалоб. Их все разделили по категориям: неполадки электроники, аудио- и коммуникационных, систем, навигации, повреждения кузова и деталей интерьера, проблемы с кондиционером, двигателем или коробкой передач. В рейтинг попали 25 марок автомобилей.

Самый лучший результат показал французский Peugeot. Автовладельцы сообщили о 77 поломках на протяжении первых трех лет на 100 машин. На втором месте оказалась Skoda с показателем в 88 поломок, замкнул тройку лидеров Huyndai – 90 неисправностей.

В первую десятку попали Nissan и Suzuki с показателем в 94 поломки, Opel - 95, Kia - 101, Mini - 103, Ford и Volvo - по 106.

Худший результат показал BMW с 181 неисправностью. Также в последней десятке оказались FIAT (173), Audi (167), Jaguar (159), Land Rover (142), Mercedes-Benz (136) и Toyota (134).

Эксперты отметили, что большинство проблем связаны с электроникой автомобиля.