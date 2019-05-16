БЖД: Для покупки билета на поезд потребуются новая информация 21 16.05.2019, 11:27

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Фамилии и номера документа пассажира будет недостаточно.

С 16 мая расширяется перечень сведений, которые пассажир должен сообщить билетному кассиру при оформлении проездных документов на международный поезд, сообщает пресс-служба БелЖД.

Теперь кроме фамилии и номера документа, удостоверяющего личность, необходимо дополнительно представить информацию об имени и дате рождения пассажира.

Аналогичная информация потребуется и при оформлении электронных проездных документов.

Новое правило связано с вопросами обеспечения пограничной безопасности.