БЖД: Для покупки билета на поезд потребуются новая информация

БЖД: Для покупки билета на поезд потребуются новая информация21
- 16.05.2019, 11:27
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Фамилии и номера документа пассажира будет недостаточно.
С 16 мая расширяется перечень сведений, которые пассажир должен сообщить билетному кассиру при оформлении проездных документов на международный поезд, сообщает пресс-служба БелЖД.
Теперь кроме фамилии и номера документа, удостоверяющего личность, необходимо дополнительно представить информацию об имени и дате рождения пассажира.
Аналогичная информация потребуется и при оформлении электронных проездных документов.
Новое правило связано с вопросами обеспечения пограничной безопасности.