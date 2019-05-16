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Беларусь заявила о начале производства стрелкового оружия

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  • 16.05.2019, 12:29
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Пистолет и снайперская винтовка уже разработаны.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась заявил 15 мая на выставке MILEX в Минске о создании в Беларуси производства стрелкового оружия и боеприпасов как новой промышленной отрасли, пишет БелТА.

Параллельно с созданием отрасли, добавил он, идет «формирование нормативной правовой базы», выход на производство конечных образцов вооружений.

Какое именно оружие будут производить, не уточняется: сообщается лишь, что на MILEX представлены образцы, «начиная от стрелкового оружия и заканчивая ракетными комплексами».


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