Минское «Динамо» пополнилось братьями-близнецами 16.05.2019, 13:33

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Хоккеисты заключили однолетний контракт со столичной командой.

Близнецы из "Немана" Александр и Сергей Малявко заключили с минским "Динамо" однолетний двусторонний контракт. 28-летние хоккеисты являются нападающими.

Об этом сообщает пресс-служба.

Почти всю карьеру они провели в родном Гродно, лишь в 2010-12 годах отлучались в аренду в "Лиду" и "Минские зубры" (МХЛ). С "Неманом" Александр и Сергей четырежды становились чемпионами Беларуси, еще трижды брали серебряные медали.

Также на счету братьев победа в Континентальном кубке-2015 и участие в Лиге чемпионов.