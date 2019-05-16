Павел Северинец: Лукашенко ступенька за ступенькой идет в ад 3 16.05.2019, 13:56

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Павел Северинец

Политик прокомментировал последние распоряжения диктатора.

14 мая Лукашенко поручил построить до 2021 года Национальный выставочный центр на площадке у торгового центра «Экспобел», граничащей с Куропатами. Сегодня лесхоз начал пилить и вывозить деревья в урочище.

Ситуацию вокруг народного мемориала сайту Charter97.org прокомментировал один из лидеров белорусской оппозиции, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец:

- Лукашенко уверенно, ступенька за ступенькой, идет в ад.

То, что он делает с Куропатами, выходит за всякие рамки. Это воинствующее безбожие, потому что Национальный выставочный центр – это шум, гам, те же самые салюты, что сейчас проходят только с одной, западной, стороны народного мемориала (с территории ресторана «Поедем поедим» - ред.).

Скорее всего, пойдет под уничтожение «дорога смерти», по которой людей возили на расстрелы в урочище. В районе этой дороги на самом деле надо создавать музей. Надо ставить, по предложению Зенона Позняка, большую стену с именами тех, кто был расстрелян и чьи имена удалось установить. Вместо этого по распоряжению Лукашенко там строится Национальный выставочный центр.

Куропаты превращаются в задворки огромной шумной махины. Это сознательная работа по уничтожению национального мемориала. История оценит это однозначно отрицательно. Что касается самого Лукашенко, то это уже – просто бесчинство.

- Сегодня работники лесхоза начали пилить и вывозить из Куропат старые деревья. Активист Евгений Батура отметил, что есть информация, что вслед за этим могут начать спиливать и старые кресты. Как вы это прокомментируете?

- То же самое: это еще одна ступенька по дороге в ад, которой идет этот режим.

Валят кресты сатанисты – это мы уже давно знаем. «Крестолом», который начался в Куропатах, скорее всего будет продолжаться.

Мы, конечно, будем вставать на защиту мемориала. Но сейчас идет речь о сохранении национальной памяти, про важнейшие вехи нашей истории. Я думаю, что все белорусы должны сейчас приезжать в Куропаты – на вахту и на молитву. Вахта будет продолжаться до тех пор, пока работает ресторан в урочище. Молитва – в 19.00 каждый день. Призываю всех белорусов присоединяться.

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