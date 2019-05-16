На «Беларусьфильме» будут снимать индийское кино 16.05.2019, 23:21

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Беларусь может стать филиалом Болливуда.

В Беларуси реализуются крупные проекты сотрудничества с Индией в различных сферах. Об этом сообщают в пресс-службе совета республики по итогам встречи между Михаилом Мясниковичем, председателем cовета республики нацсобрания, уполномоченным по сотрудничеству с Индией, и Лалитом Чокани, почетным консулом Беларуси в Мумбаи.

- Киноиндустрия является перспективной отраслью для развития взаимодействия стран. В ближайшее время на базе «Беларусьфильма» стартуют съемки первого индийского фильма. Надеемся, что этот проект станет своеобразным локомотивом для дальнейшего сотрудничества двух государств в индустрии кино, - сказал Чокани.