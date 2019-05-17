Троянский храм идола Офшора 1 Игорь Эйдман

17.05.2019, 9:22

ИГОРЬ ЭЙДМАН

Идол Офшор — это и есть бог современной России.

Оказалось, что храм в Екатеринбурге – троянский. Его строительство - просто прикрытие для возведения многофункционального жилого комплекса с фитнесс-центром и прочими помещениями коммерческого назначения.

Строительство храма нужно только для того, чтобы под предлогом "богоугодного дела" расхреначить любимый горожанами сквер. А потом уже можно будет легко протащить остальное коммерческое строительство. Стоит за этим некая СК Даймонд Билдинг, принадлежащая офшору, зарегистрированному на Виргинских островах.

Христос выгнал торговцев из храма. Из православных храмов прожженные торгаши давно выгнали всех нормальных людей.

Внутри троянского храма - продажные попы, осуществляющие операцию прикрытия; чиновники-взяточники, крышующие эту аферу; спортсмены-бандиты-полицаи, избивающие тех, кто пытается помешать аферистам; рядом телепропагандисты, типа Соловьева, со сгнившими от постоянной лжи языками; местные олигархи, готовые на любой подлог и преступление. А в самом сердце храма – идол Оффшор. Ему будет принесен в жертву сквер в Екатеринбурге, в его ненасытную глотку пойдут добытые мошенниками миллионы.

Идол Оффшор - это и есть бог современной России, которому поклоняются и попы, и пропагандисты, и чиновники, и олигархи, и бандиты. Именно ему строится очередной храм в Екатеринбурге.

Игорь Эйдман, Facebook