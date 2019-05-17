Дмитрий Разумков: Избирательную систему в Украине нужно менять 1 17.05.2019, 9:38

фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Выборы в Верховную Раду предлагается проводить по пропорциональной системе с открытыми списками.

Выборы в Верховную Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками, а 5%-ный проходной барьер не дает шанс попасть туда новым молодым партиям.

Об этом заявил советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.нет.

"В программе Зеленского четко зафиксировано, что избирательную систему нужно менять и делать пропорциональную систему по открытым спискам. Если мы говорим о мажоритарщиках, то среди них есть разные, "хорошие" и "плохие", и они смогут спокойно существовать при этой системе и по открытым спискам попасть в Раду, если им это доверит украинский избиратель", - сказал советник Зеленского.

Говоря о возможном снижении проходного барьера, Разумков отметил, что из-за 5%-ного барьера в парламенте получается "закрытое акционерное общество" и попасть в Раду молодой политической силе невозможно.