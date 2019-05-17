Трам предложил изменить иммиграционную политику США 17.05.2019, 9:56

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Предпочтение будет отдаваться высококвалифицированным специалистам.

Президент США Дональд Трамп представил в четверг план новой иммиграционной политики, в котором предпочтение будет отдаваться специалистам с высокой квалификацией вместо родственных связей. В настоящее время 66 процентов легальных иммигрантов прибывают в США на основании семейных связей и всего лишь 12 процентов на основании трудоустройства и квалификации. Согласно видению Трампа иммиграционная квота высококвалифицированных специалистов должна увеличиться почти в пять раз, сообщает "Радио Свобода".

Новая система будет оценивать кандидатов на иммиграцию в США по шкале с начислением баллов, предпочтение будет отдаваться высококвалифицированным работникам с учетом возраста, образования, уровня владения английским языком, и наличия у заявителя предложения на хорошо оплачиваемую работу. Схожие системы иммиграции существуют в Австралии, Канаде и Новой Зеландии.

Средняя годовая заработная плата легальных иммигрантов в США составляла в 2018 году приблизительно 43 тысячи долларов. Согласно плану Трампа, иностранцы, допущенные в страну на основании образования и квалификации, будут иметь средний доход почти в три раза выше - 126 тысяч долларов.

План Трампа предполагает также прекращение популярной лотереи на получение вида на жительство (Green Card), которая проводится с 1991 года и предоставляет примерно 50 тысяч иммигрантских виз ежегодно. Вместо лотереи будет создана новая программа, в которой предпочтение будет отдаваться кандидатам с выдающимися талантами в определенной профессиональной области. Число виз, выдаваемых по гуманитарным соображениям, сократится с 22 до 10 процентов.

Для того, чтобы план воплотился в жизнь, Белому дому нужно будет отстоять его в Конгрессе. Лидеры Демократической партии в Конгрессе категорически отвергли план Трампа еще до того, как он был публично представлен. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал план Трампа "несерьезным". По мнению ряда экспертов, маловероятно, что администрации Трампа удастся прийти к соглашению с демократами по столь спорному вопросу накануне президентских выборов, пишет Associated Press.