МВД Беларуси вновь выступило с гомофобскими заявлениями 17.05.2019, 13:25

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Разгон гей-прайда в Минске.

Фото с сайта amnesty.org

Сегодня - Международный день борьбы с гомофобией.

День борьбы с гомофобией не представлял и не представляет значимости для Беларуси, считает Министерство внутренних дел страны. Так ведомство отреагировало на то, что посольство Великобритании снова вывесило радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Напомним, утром 17 мая на посольстве Великобритании был вывешен радужный флаг. В этот день по всему миру отмечают Международный день борьбы с гомофобией. Кроме того, с видеозаявлением к этой дате выступили главы посольств США, Швеции и Израиля в Беларуси, а также представительств здесь ООН и ВОЗ.

МВД сообщает, что они заметили сегодня радужный флаг над посольством.

«Именно 17 мая приверженцы однополых отношений определили для себя некой праздничной датой. Для нашей страны этот день значимости не представлял и не представляет», — говорится в заявлении на официальном сайте министерства.

Там напомнили, что приоритет социально-ориентированной политики белорусского государства — охрана материнства и детства, защита института семьи.

«Министерство внутренних дел стоит на страже в том числе и этих ценностей. Наша позиция остается неизменной: искусственное раздувание темы однополых отношений деструктивно, нарушает нормы морали, ведет к росту преступлений сексуального характера в отношении детей!» — говорится в заявлении.

Изначально сообщение на сайте вышло под заголовком «Позиция МВД остается неизменной», но потом его исправили на «Мы за подлинное — они не пройдут!». Именно этим лозунгом отреагировало ведомство на радужный флаг еще в прошлом году.

В то же время посол Великобритании Фионна Гибб пояснила, почему они уже в четвертый раз вывешивают радужный флаг в Минске:

«Мы делаем это не для того, чтобы продвигать ЛГБТ, а для того, чтобы продвигать равные права для этого сообщества. ЛГБТ-сообщество не требует особых прав, а просто хочет такого же достойного и уважительного отношения, и пользоваться теми же правами, что и другие люди, поскольку права человека универсальны и должны применяться ко всем людям в равной степени», — заявила Фионна Гибб.