«Евровидение 2019»: Видео выступлений всех участников финала 17.05.2019, 13:26

В гранд-финале конкурса, 18 мая, выступят 26 представителей стран-участниц.

Международный песенный конкурс «Евровидение 2019» перевалил за экватор. Вчера, 16 мая, в Израиле состоялся второй полуфинал, на котором жюри и зрители определили еще одну десятку финалистов, пишет «Новое время».

Таким образом из первого полуфинала и второго полуфинала в финал вышли 20 представителей стран-участниц. В финале конкурса к ним на сцене присоединятся представители стран так называемой Большой пятерки и участник от страны-победителя прошлого года – Израиля.

Также после второго полуфинала по итогам пресс-конференции определился порядок выхода на сцену представителей стран-участниц. Кроме выступлений конкурсантов в финале зрителей ждет несколько больших сюрпризов. В гранд-финале свою новую песню Nana Banana исполнит победительница «Евровидения 2018» Нетта Барзилай. Также на сцене в Тель-Авиве выступит еще одна израильская победительница «Евровидения 1979» Гали Атари с песней Hallelujah.

В гранд-финале запланировано выступление еще нескольких участников «Евровидения» прошлых лет. Это Элени Фурейра, прошлогодняя представительница Кипра, которая в свою очередь представит кавер на песню Верки Сердючки Lasha Tumbai, и австрийская дрэг-квин Кончита Вурст, победительница «Евровидения 2014», которая представит кавер на Heroes шведа Монса Сельмерлева – победителя «Евровидения 2015».

Но главной звездной гостей гранд-финала станет Мадонна. Королева поп-музыки исполнит в Тель-Авиве две песни. Это будут хит 1989 года Like A Prayer и премьера песни Future из будущего альбома.

«Евровидение 2019»: видео участников финала

Участники указаны в порядке выхода на сцену.

1. Мальта: Микела Паче – Chameleon

2. Албания: Йонида Маличи - Ktheju tokë

3. Чехия: Lake Malawi — Friend of a Friend

4. Германия: S!sters - Sister

5. Россия: Сергей Лазарев – Scream

6. Дания: Leonora - Love Is Forever

7. Сан-Марино: Серхат — Say Na Na Na

8. Северная Македония: Тамара Тодевска – Proud

9. Швеция: Джон Лундвик - Too Late for Love

10. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл — Sebi

11. Кипр: Тамта — Replay

12. Нидерланды: Дункан Лоуренс – Arcade

13. Греция: Катерина Дуска — Better Love

14. Израиль: Коби Марими - Home

15. Норвегия: KEiiNO - Spirit in the Sky

16. Великобритания: Майкл Райс - Bigger Than Us

17. Исландия: Hatari — Hatrið mun sigra

18. Эстония: Виктор Крон — Storm

19. Беларусь: Зена — Like It

20. Азербайджан: Чингиз –Truth

21. Франция: Билал Ассани - Roi

22. Италия: Мамуд - Soldi

23. Сербия: Невена Божович — Круна

24. Швейцария: Лука Хенни - She Got Me

25. Австралия: Кейт Миллер-Хайдке — Zero Gravity

26. Испания: Miki - La venda