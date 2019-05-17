«Евровидение 2019»: Видео выступлений всех участников финала
- 17.05.2019, 13:26
В гранд-финале конкурса, 18 мая, выступят 26 представителей стран-участниц.
Международный песенный конкурс «Евровидение 2019» перевалил за экватор. Вчера, 16 мая, в Израиле состоялся второй полуфинал, на котором жюри и зрители определили еще одну десятку финалистов, пишет «Новое время».
Таким образом из первого полуфинала и второго полуфинала в финал вышли 20 представителей стран-участниц. В финале конкурса к ним на сцене присоединятся представители стран так называемой Большой пятерки и участник от страны-победителя прошлого года – Израиля.
Также после второго полуфинала по итогам пресс-конференции определился порядок выхода на сцену представителей стран-участниц. Кроме выступлений конкурсантов в финале зрителей ждет несколько больших сюрпризов. В гранд-финале свою новую песню Nana Banana исполнит победительница «Евровидения 2018» Нетта Барзилай. Также на сцене в Тель-Авиве выступит еще одна израильская победительница «Евровидения 1979» Гали Атари с песней Hallelujah.
В гранд-финале запланировано выступление еще нескольких участников «Евровидения» прошлых лет. Это Элени Фурейра, прошлогодняя представительница Кипра, которая в свою очередь представит кавер на песню Верки Сердючки Lasha Tumbai, и австрийская дрэг-квин Кончита Вурст, победительница «Евровидения 2014», которая представит кавер на Heroes шведа Монса Сельмерлева – победителя «Евровидения 2015».
Но главной звездной гостей гранд-финала станет Мадонна. Королева поп-музыки исполнит в Тель-Авиве две песни. Это будут хит 1989 года Like A Prayer и премьера песни Future из будущего альбома.
«Евровидение 2019»: видео участников финала
Участники указаны в порядке выхода на сцену.
1. Мальта: Микела Паче – Chameleon
2. Албания: Йонида Маличи - Ktheju tokë
3. Чехия: Lake Malawi — Friend of a Friend
4. Германия: S!sters - Sister
5. Россия: Сергей Лазарев – Scream
6. Дания: Leonora - Love Is Forever
7. Сан-Марино: Серхат — Say Na Na Na
8. Северная Македония: Тамара Тодевска – Proud
9. Швеция: Джон Лундвик - Too Late for Love
10. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл — Sebi
11. Кипр: Тамта — Replay
12. Нидерланды: Дункан Лоуренс – Arcade
13. Греция: Катерина Дуска — Better Love
14. Израиль: Коби Марими - Home
15. Норвегия: KEiiNO - Spirit in the Sky
16. Великобритания: Майкл Райс - Bigger Than Us
17. Исландия: Hatari — Hatrið mun sigra
18. Эстония: Виктор Крон — Storm
19. Беларусь: Зена — Like It
20. Азербайджан: Чингиз –Truth
21. Франция: Билал Ассани - Roi
22. Италия: Мамуд - Soldi
23. Сербия: Невена Божович — Круна
24. Швейцария: Лука Хенни - She Got Me
25. Австралия: Кейт Миллер-Хайдке — Zero Gravity
26. Испания: Miki - La venda