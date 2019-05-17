«Евровидение 2019»: Топ-5 запоминающихся выступлений второго полуфинала 1 17.05.2019, 16:42

Одним из самых ярких и необычных номеров был у представителя Азербайджана.

16 мая в Тель-Авиве завершился второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение 2019». Уже стали известны имена участников, прошедших в финал музыкального состязания, который состоится 18 мая.

Segodnya.ua предлагают вспомнить пять самых запоминающихся песен и выступлений второго полуфинала. Отметим, что все они прошли в финал.

Одним из самых ярких и необычных номеров был у представителя Азербайджана Chingiz (Чингиза Мустафаева).

Милый и яркий номер получился у участницы из Дании Леоноры. Девушка исполняла свою конкурсную композицию, сидя на огромном стуле, на фоне нарисованных облаков.

В номере Дункана Лоуренса из Нидерландов не было спецэффектов и ярких декораций, однако песня парня и ее исполнение покорили всю Европу. Дункан является фаворитом букмекеров и зрителей.

Мощный вокал и трогательная тема: песню для своей дочери на «Евровидении 2019» спела участница из Северной Македонии Тамара Тодевска. На заднем фото в течение всего номера появлялись фото мам с дочерьми.

Яркий номер со спецэффектами показал представитель России на «Евровидении 2019» Сергей Лазарев.